Ele aprendeu a língua de sinais para conquistá-la, agora eles estão planejando o casamento e algo mais

Nas redes sociais, a história de Danny, um homem apaixonado que aprendeu língua de sinais para conquistar sua futura esposa, se tornou viral.

Foi a irmã de Danny, Gabriela, quem compartilhou no X, ex Twitter, um vídeo do emocionante momento em que seu irmão pediu sua namorada Luz em casamento, no final de dezembro do ano passado.

A gravação em que Luz aceita unir sua vida à de Danny gerou grande emoção entre os usuários da rede social. O que tornou a situação ainda mais comovente foi a descrição de Gabriela:

"Eu continuo acreditando no amor porque vi meu irmão aprender uma linguagem completa como a língua de sinais para poder conversar com a garota de quem ele gostava e agora, depois de 5 anos, eles vão se casar."

O casal feliz vive na Argentina e compartilhou com um meio local que se conheceram enquanto estudavam na universidade e que, ao sentir um gosto mútuo, ele decidiu aprender língua de sinais para se comunicar com ela.

Neste 2024, além do casamento, eles esperam a chegada do seu primeiro bebê, já que Luz está com pouco mais de quatro meses de gravidez.