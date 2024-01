Ela exigiu que o irmão entregasse sua parte da herança para os sobrinhos

Um homem inconformado buscou por apoio no Reddit depois de passar por uma situação incômoda envolvendo sua irmã. Após a perda recente de sua mãe, ele conta que a irmã o está perturbando para tentar convencê-lo a entregar parte da herança para seus filhos.

Sem se identificar, o homem conta que ele e a irmã ficaram devastados com a perda da mãe. Apesar disso, ela deixou claro em seu testamento que gostaria que os valores de herança e propriedades fossem divididos igualmente entre os dois filhos.

“O problema começa com o fato de que eu vivo do outro lado do país com meu marido, enquanto minha irmã e seu marido têm 3 filhos menores de 11 anos. Minha irmã diz que como eu provavelmente não terei filhos (ainda não decidimos isso) e tenho uma vida confortável eu deveria dar uma parte da minha herança para meus sobrinhos”.

“Ao invés usar o dinheiro dela para isso ela poderia então comprar uma casa que acomode adequadamente sua família. Então basicamente ela afirmou que sua família precisa mais do dinheiro do que eu desde que eles são pais de 3 crianças e eu não. Ela também acha que nossos pais foram injustos em não considerar isso no testamento e que eu estaria arrumando as coisas ao aceitar”, finaliza.

Ele não pretende abrir mão da herança

Diante da situação, o homem revela que as coisas ficaram ainda mais complicadas pois seu cunhado e parte da família o está acusando de ser mão-de-vaca ao não dar o dinheiro para seus sobrinhos.

“Isso está causando uma grande briga e tenho medo de gerar uma ruptura na família. Fico preocupado da minha irmã não me deixar mais ver meus sobrinhos. Parte de mim pensa que eles precisam mais do dinheiro, mas não sei”.

Em uma atualização, o homem revelou que alguns de seus medos foram sanados depois de uma longa conversa com a irmã.

“Tive uma conversa franca com ela e disse que não vou abrir mão da minha parte da herança. Eu disse a ela que eu gostaria de deixar para os meus sobrinhos parte da minha herança quando eu falecer, caso eu não tenha filhos. Ela concordou e disse que não vai me afastar dos meus sobrinhos e que estava doido de pensar que ela seria capaz disso”, finaliza o homem.

