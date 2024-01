Comentário de padre sobre decoração de casamento em Sergipe gera revolta

Um vídeo publicado nas redes sociais causou revolta devido a fala de um padre sobre a qualidade da decoração do casamento que seria celebrado na Igreja Nossa Senhora de Santana, localizada no município de Boquim, Sergipe.

Conforme publicado pelo G1, o registro foi feito no último sábado, dia 6 de janeiro, durante a celebração de uma missa que antecedeu o casamento em questão.

No vídeo é possível ouvir as reclamações realizadas pelo padre Raimundo Diniz que criticou o tapete escolhido pelos noivos.

Em determinado momento, ele justifica sua decisão de não realizar a comunhão na nave central da Igreja ao afirmar que o piso do local é escorregadio e que o tapete da decoração em questão poderia causar acidentes.

“Não vou dar a comunhão aqui na nave central porque esse tapete está fazendo vocês escorregarem, porque não é tapete, é um negócio muito, muito devagar, que escorrega, né? Pra não dizer que é coisa ruim. Foi essa condição que os noivos tiveram, infelizmente. A gente percebe que eles são bem simples e que a arruação é bem simples, né? Deve ser um casal pobre”.

Seguindo sua declaração o padre ainda revela que não permitirá mais tapetes como aquele na igreja.

“A partir de hoje eu tomo uma decisão. Se não pode fazer uma arrumação decente não arrume, mas para fazer armengue, aqui mais não, porque eu quero evitar acidentes”.

Padre reclama de tapete e decoração durante cerimônia: “deve ser um casal pobre” pic.twitter.com/5pS3uBXkY1 — RUYMÍDIA (@ruymidia) January 10, 2024

Pronunciamento

Após o registro repercutir nas redes sociais, o padre se pronunciou por meio de uma publicação na rede social da própria paróquia, por meio da qual pediu desculpas pelo ocorrido.

Ele afirma que sua intenção era reforçar um pedido de atenção e cuidado com as decorações utilizadas para as missas e casamentos, com a finalidade de evitar que a vida das pessoas fosse colocada em risco.

“Certamente a família pagou um preço alto e fizeram essa arrumação. Quando eu disse certamente que devem ser pessoas simples ou pobres eu não estava discriminando ninguém, afinal de contas minha vida de sacerdote é acolher e defender os pobres. Peço publicamente aos familiares dos noivos e às pessoas que publicaram esse vídeo, peço perdão se feri, não fui compreendido, entendido ou se falei palavras que feriram alguém. Publicamente o bispo e a toda a diocese, peço perdão”.

