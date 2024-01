Casamento termina em briga após convidada aparecer usando seu vestido de noiva

Códigos de vestimenta em casamentos sempre deixam abertura para dúvidas entre os convidados, que por vezes chegam a se questionar se estão usando roupas realmente adequadas para a ocasião. No entanto, após receber um convite de casamento uma jovem estava certa de que sua roupa era adequada, mas a noiva não pensou da mesma forma. O caso em questão foi compartilhado no Reddit.

Sem se identificar, a jovem de 20 anos conta que se casou há 2 anos e que por não ter dinheiro optou por utilizar seu vestido de formatura no casamento. A peça não era parecida com um vestido de noiva tradicional, sendo de cor azul escura com brilhos, uma fenda lateral e um ombro só.

“Minha amiga, a qual chamarei de Ciara, participou do meu casamento e viu o vestido, que eu também usei em algumas outras ocasiões por ser o único vestido de festa que eu tenho. Não temos muito dinheiro então não consigo ficar comprando novos vestidos”, revela.

“Recentemente, Ciara se casou e eu fui uma das convidadas. A paleta de cores do casamento era azul escuro e o código de vestimentas pedia por roupas sociais, o que se encaixa com o meu vestido azul. Ele não é branco e não parece um vestido de noiva, então não vi motivos para gastar dinheiro comprando outro vestido chique que não sei quando eu vou usar novamente”.

A noiva não pensou da mesma forma

Apesar de estar vestida adequadamente para o casamento, o grande problema aconteceu quando a noiva reparou que a convidada estava reaproveitando o vestido.

“Eu não estava me destacando entre os presentes, nem nada do tipo, mas quando Ciara me viu ela começou a gritar e a fazer uma grande cena na frente de todos os convidados dizendo que eu sou uma pessoa horrível por usar meu vestido de noiva em seu casamento”.

“Tentei explicar que eu usei o vestido por ser a única roupa chique que tenho, e por já ter usado em outras ocasiões, mas ela continuou gritando ao ponto das madrinhas e do marido dela precisarem acalmá-la”.

Leia também: Mulher se recusa a fazer teste de DNA no filho a menos que a sogra também faça

“Fiquei magoada e fui embora com meu marido, mas comecei a receber mensagens dela me culpando por estragar seu casamento e por causar uma ruptura entre ela e o marido que a acusou de exagerar em sua reação. Eu ignorei porque acho que ela está sendo irracional, mas parte de mim acha que agi errado ao usar o vestido com o qual me casei”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, uma vez que o vestido em questão nem mesmo se parecia com um vestido de noiva, a reação foi exagerada.

“O vestido não era branco e nas circunstâncias descritas estava de acordo com o código de vestimenta. Até o noivo concordou que a reação dela foi exagerada”, comentou uma pessoa.

“Se a noiva não tivesse ido ao seu casamento ela não saberia que você estava usando seu vestido de noiva”, finalizou outra.