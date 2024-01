Capturado em vídeo um ‘duende’ rondando pela floresta de Tucumán, na Argentina

No intrigante universo do paranormal, cheio de histórias sobre fantasmas e fenômenos inexplicáveis, a recente façanha de um homem autodenominado o ‘Selvagem’ de Tucumán, Argentina, tem cativado as redes sociais. Sob o usuário @auguszja1yj, Selvagem compartilha vídeos obcecado com a busca de duendes em meio à densa floresta da região.

Sua publicação mais recente causou sensação ao capturar em vídeo, segundo ele, a presença de uma dessas criaturas mágicas em uma floresta próxima. A fascinação pelos duendes não é exclusiva de Tucumán ou de Salvaje; é um fenômeno global enraizado em mitos e lendas de diversas culturas ao redor do mundo.

Um duende na Argentina? Este vídeo pode provar isso

Essas criaturas diminutas, frequentemente retratadas com chapéus cônicos e roupas coloridas, têm sido parte integral de contos populares e folclore desde tempos imemoriais. O conceito de duendes tem raízes profundas na mitologia celta, onde eram considerados seres mágicos que habitavam florestas e campos.

No vídeo, Salvaje se aventura em uma floresta aparentemente desolada enquanto compartilha histórias de encontros anteriores com seres fantásticos. "Eles estão aqui, não se deixam ver", murmura enquanto caminha entre a vegetação, gerando suspense entre seus seguidores. A tensão aumenta quando sua câmera para em um galho distante.

Depois de dar zoom, revela uma figura misteriosa que ele afirma ser um autêntico duende. Sua respiração ofegante e suas palavras expressam um medo genuíno: "Acho que está ali, maldita seja. Será que não é aquela coisa negra que está ali?". O vídeo de Salvaje se tornou um fenômeno viral em questão de horas, acumulando milhões de visualizações e gerando um debate entre os seguidores sobre a autenticidade de seu encontro.

Internautas divididos pelo vídeo do duende na Argentina

Comentários como "A primeira vez que posso dizer que estou acreditando que sim existem", "Com este vídeo agora sim acredito 100% em duendes", "Poderia ser qualquer coisa estando no meio das árvores" refletem a mistura de espanto e ceticismo que envolve este fenômeno paranormal.

A história de Salvaje se soma à rica tradição de contos sobre duendes, lembrando-nos que, apesar de vivermos em um mundo moderno e científico, a fascinação pelo inexplicável e pelo mágico continua ressoando na imaginação humana. Milhares de pessoas continuam discutindo sobre o que é visto no impressionante vídeo em todas as redes sociais.