Bela viagem: festa exclusiva no avião para mãe e filha

Kimmy Chedel, 59, e sua filha Zoe Doyle, 25, protagonizaram um momento único ao embarcarem em um voo da Emirates com destino à Suíça. Ao se depararem com uma aeronave vazia na classe padrão, as duas transformaram a viagem em uma festa dançante exclusiva.

Viagem inesperada com a Emirates

A dupla, originária de Montreal, Canadá, estava a caminho da Suíça para passar o Natal com a família. No entanto, a surpresa aconteceu quando perceberam que eram as únicas passageiras na classe padrão da aeronave, que partiu do Aeroporto Internacional de Seychelles com escala em Dubai.

Zoe, proprietária de uma empresa de moda praia, compartilhou a surpresa: "não tínhamos ideia de que éramos as únicas. Acho que havia outros quatro na primeira classe, mas eram totalmente separados de nós, então éramos basicamente as únicas."

Mum and daughter have dance party on plane as only passengers on board https://t.co/rLCszQ4f4N — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) January 9, 2024

A viagem única permitiu que Zoe dançasse no corredor e fizesse anjos de neve no chão do avião, enquanto sua mãe experimentava um chapéu de tripulante de cabine.

Os comissários de bordo, empolgados com a situação atípica, aproveitaram para interagir, realizar um tour pelo avião e até vestir Kimmy com o uniforme de tripulação de cabine.

Momentos memoráveis nas alturas

Zoe compartilhou: "foi muito divertido. Estávamos conversando com os comissários de bordo e filmando vídeos engraçados com eles. Eles até pegaram uma câmera Polaroid e vestiram minha mãe com o uniforme de tripulação de cabine. Foi ótimo."

A experiência única, marcada por uma festa improvisada nas alturas, destaca como até mesmo uma viagem aérea pode se transformar em um evento memorável. Mãe e filha certamente terão uma história única para contar sobre sua jornada exclusiva com a Emirates.