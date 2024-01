A profecia de Nostradamus para 2024 envolvendo o Papa Francisco e o possível fim do mundo

A hospitalização do papa Francisco, cujo nome real é Jorge Mario Bergoglio, em 2023, reviveu temores e reacendeu uma profecia sinistra atribuída ao renomado vidente do século XVI, Nostradamus, que alguns acreditam que poderia ter implicações apocalípticas para o ano de 2024.

Em meio aos desafios de saúde enfrentados pelo Pontífice argentino, uma sombra de preocupação caiu sobre o Vaticano e além, pois esta profecia soa cada vez mais forte. De acordo com certas interpretações das enigmáticas quadras de Nostradamus, a renúncia ou falecimento do Papa Francisco poderia ocorrer mais cedo do que parece.

Nostradamus poderia ter acertado o futuro do papa Francisco

Este evento marcaria o começo de um novo e sombrio papado, considerado por alguns como o último antes do fim do mundo. A visão de Nostradamus sobre esse futuro líder da Igreja Católica é perturbadora. A figura é descrita como obscura e perigosa, sendo uma quadra específica que menciona um cardeal de origem africana ou asiática, caracterizado como "um jovem de pele escura".

A interpretação deste trecho tem alimentado especulações sobre o próximo líder eclesiástico e as possíveis ramificações de suas ações. Além disso, a profecia de São Malaquias, um arcebispo irlandês do século XII, tem sido invocada para acrescentar mais peso à predição apocalíptica.

De acordo com São Malaquias, o Papa Francisco poderia ser o último pontífice, conhecido como Pedro Romano. Este Papa supostamente governaria em tempos de grande tribulação e testemunharia a destruição de Roma, seguida pelo juízo divino. Ambas as profecias têm sido o combustível para conversas complexas nas redes sociais e mídia desde que o Papa Francisco começou a ter problemas de saúde.

O “fim dos tempos” pode estar próximo?

É intrigante notar que, desde a sua eleição, o Papa Francisco adotou uma abordagem particular em seu título de "Bispo de Roma". Além disso, ele escolheu o nome de São Francisco de Assis, cujo segundo nome era Pedro, alimentando ainda mais as especulações sobre a conexão entre seu papado e as profecias de Nostradamus e São Malaquias.

Nostradamus, nascido em 1503 na França, foi um médico e astrólogo cujas profecias escritas em forma de quartetos têm fascinado e desconcertado o mundo por séculos. Seus escritos, vagos e abertos a diversas interpretações, têm sido objeto de inúmeros debates e análises.