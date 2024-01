Vídeo mostra montanha-russa sendo evacuada após cachecol cair nos trilhos

Já imaginou o que acontece quando uma montanha-russa precisa fazer uma parada de emergência em meio a uma volta? Um grupo de pessoas que aproveitava um passeio pela DC Rivals HyperCoaster, no Warner Bros Movie World localizado na Austrália, precisou passar por essa experiência. O caso aconteceu na última sexta-feira, dia 5 de janeiro.

Conforme publicado pela UOL, o brinquedo precisou fazer uma parada de emergência depois que um cachecol ficou preso em uma das rodas do trem.

Na ocasião, um dos operadores da montanha-russa identificou o objeto e optou por pausar a operação do brinquedo como medida de precaução a possíveis acidentes.

Com a pausa da atração, os visitantes que estavam embarcados precisaram ser removidos do brinquedo. Para isso, uma escada lateral presente ao longo de toda a descida da montanha-russa foi utilizada.

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais por diversos visitantes que acompanharam a ação. Assista:

Segurança em uma HyperCoaster

Ainda conforme a publicação, um porta-voz do parque garantiu que a ação tomada pelo operador foi adequada e visava o bem-estar dos visitantes que estavam embarcados no trem no momento da ocorrência.

“A segurança e bem-estar dos visitantes é a nossa maior prioridade”, declarou, afirmando em seguida que o brinquedo voltou a funcionar normalmente no dia seguinte.

O parque também reforçou que a utilização de itens como cachecóis é proibida na montanha-russa.

A atração em questão, chamada DC Rivals HyperCoaster, é uma montanha russa do tipo hypercoaster. Construída em aço, ela é conhecida por ser uma das mais longas, rápidas e altas do hemisfério sul. Ela tem altura aproximada de 61.6 metros e atinge a velocidade máxima de 115.1km.

Ficou curioso para saber como seria dar uma volta nessa montanha-russa em um dia de funcionamento normal? Assista o vídeo abaixo:

