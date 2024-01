Nutricionista compartilha 4 regras simples para perder peso e reduzir a pressão

À medida que muitos se comprometem a adotar hábitos mais saudáveis, a nutricionista australiana Susie Burrell destaca a importância de regras simples para aliviar a pressão associada às resoluções de dieta.

No e-book 'The 30-Day Reset Plan', Susie destaca que as regras alimentares simplificam as decisões diárias, proporcionando um guia claro. Isso ajuda a manter o foco nos objetivos sem a ansiedade associada às escolhas alimentares.

Susie enfatiza que não existe um conjunto único de regras para todos. Recomenda-se adaptá-las de acordo com os objetivos de estilo de vida pessoais, visando áreas específicas que demandam decisões difíceis.

1. Sem doces durante o dia

O controle do açúcar é essencial, e Susie sugere limitar o consumo de doces a um horário específico. Isso reduz a ingestão de açúcares enquanto permite indulgências controladas, mantendo a experiência alimentar positiva.

2. Sem alimentos fritos

Evitar alimentos fritos é uma estratégia eficaz para manter as calorias sob controle. Susie destaca a importância de incluir vegetais nas refeições e optar por alternativas mais saudáveis, mesmo em refeições rápidas.

3. Sem álcool até quinta-feira

O álcool afeta o metabolismo calórico, e Susie recomenda limitar sua ingestão a alguns dias da semana. A regra pode ser ajustada conforme necessário, priorizando o consumo à noite, após o jantar.

4. Um café com leite por dia

Para os amantes de café, Susie aconselha limitar o café com leite, pois adiciona calorias extras. Tratar o café à base de leite como uma "fatia de torrada" ajuda a equilibrar o consumo, evitando excessos.

Adotar essas regras simples não apenas contribui para a perda de peso, mas também reduz a pressão associada à dieta. Personalizar as regras de acordo com as necessidades individuais é fundamental para o sucesso a longo prazo.