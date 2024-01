Nostradamus: primeira previsão se confirmou; veja as demais para 2024

O icônico astrólogo das previsões Nostradamus acertou em uma de suas visões aterrorizantes nas primeiras horas de 2024. A mesma estaria intimamente relacionada ao terremoto que o Japão sofreu no início do ano.

De acordo com o ‘New York Post’, a previsão do terremoto devastador que atingiu o Japão no Ano Novo foi atribuída ao francês. Ao descrever suas previsões para 2024, o oráculo escreveu: “a terra seca se tornará ainda mais seca e haverá grandes inundações”.

De acordo com milhares de seguidores do francês, eles calcularam que ele poderia estar se referindo ao terremoto de grande magnitude de 7,5 que atingiu a costa oeste do Japão, por volta das 16h da segunda-feira, matando cerca de 48 pessoas, derrubando tudo em seu caminho e causando alertas de tsunamis.

Nostradamus Getty Images

Os milhares de residentes das comunidades costeiras fugiram para áreas mais altas quando as ondas atingiram as costas, destruindo casas e carros em seu caminho. Atualmente, o relatório revela que há 120 casos de pessoas aguardando resgate, de acordo com um porta-voz do governo asiático.

Outras previsões de Nostradamus que assombram o ano

As autoridades encarregaram-se de enviar cerca de 3 mil efetivos, divididos em esquadrões de busca e resgate, compostos principalmente por bombeiros, agentes de polícia e pessoal do exército.

Japão foi atingido por terremoto AP (Hiro Komae/AP)

"A busca e resgate dos afetados pelo terremoto é uma corrida contra o tempo", declarou o primeiro-ministro Fumio Kishida em uma coletiva de imprensa durante o dia de terça-feira.

Em relação às suas outras visões, o astrólogo escreveu que “através da morte de um Pontífice muito idoso, um romano de boa idade será eleito, dele se dirá que enfraquece sua sede, mas permanecerá sentado por muito tempo e em atividade mordaz”, revela o livro de previsões de Nostradamus.

Da mesma forma, os desastres humanitários e um novo conflito político com a realeza britânica. Aparentemente, um novo escândalo bateria às portas do palácio da Inglaterra com a possível renúncia do Rei Charles III. “A expulsão forçada do “Rei das Ilhas”, afirma o livro de previsões.