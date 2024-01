Nome exclusivo de bebê atiça haters: "eles são valentões", diz mãe famosa no TikTok

Escolher o nome de um filho pode ser um desafio, especialmente quando as opiniões divergem. A tendência de pais criativos, como Elon Musk e celebridades, tem gerado nomes únicos, mas uma mãe famosa no TikTok está enfrentando reações mistas após revelar o nome de seu filho.

Jasmine Chiswell, conhecida por sua semelhança com Marilyn Monroe e seguida por milhões no TikTok, escolheu o nome Midnight (meia-noite) para seu filho de 11 meses. A decisão gerou debates online, com alguns elogiando a originalidade e outros comparando-o ao nome de um animal de estimação.

@jasminechiswell Replying to @paperrings134 at this point you’re bullying an 11 month old baby… ♬ оригинальный звук - zotov

A mãe documentou sua gravidez online, aumentando a expectativa dos seguidores sobre o nome escolhido. A reação foi dividida, com comentários que variam de "legal" a críticas sobre como o nome poderia impactar a vida futura da criança.

Jasmine respondeu às críticas com humor, postando um vídeo no qual simula tocar um violino minúsculo, ironizando os comentários negativos. Enquanto alguns questionam a praticidade do nome, outros elogiam a originalidade, afirmando que é único e memorável.

A escolha de nomes únicos tem sido uma tendência crescente, e muitos defendem a individualidade que eles proporcionam. A história de Jasmine destaca como a criatividade na escolha de nomes pode desencadear reações intensas, evidenciando as diferentes perspectivas sobre o que é considerado apropriado ou "horrível" quando se trata de nomear crianças.