Múmia egípcia: análises revelam trágico parto com cabeça de bebê na pélvis

Arqueólogos, ao utilizarem uma tomografia computadorizada, fizeram uma descoberta chocante: uma jovem egípcia, entre 14 e 17 anos, estava no meio do parto de gêmeos quando complicações levaram à sua morte. O corpo do bebê, colocado junto à múmia, não possuía cabeça. Surpreendentemente, a cabeça do recém-nascido estava na pélvis da mãe, indicando a causa da morte. O corpo da jovem foi desenterrado em 1908, no cemitério El Bagawat, no Oásis de Kharga, Egito.

Complicações de um parto difícil

A análise revelou a existência de um segundo feto, preso à cavidade torácica da mãe. Os pesquisadores especulam que os embalsamadores da época desconheciam a gravidez de gêmeos, deixando o segundo feto dentro da mãe. Esse achado destaca as limitações médicas e funerárias da antiguidade, especialmente em gestações múltiplas, consideradas indesejáveis na sociedade da época.

Cultura e aversão a gêmeos

A cultura egípcia antiga refletia o temor aos nascimentos de gêmeos, evidenciado por feitiços e encantamentos. O Decreto Amulético Oracular, um papiro do terceiro período intermediário, expressava a aversão cultural a esse evento.

A descoberta lança luz sobre a natureza religiosa, em vez de médica, do parto no antigo Egito, revelando lacunas no conhecimento histórico sobre gravidez e parto.

Essa revelação arqueológica ressalta a complexidade e os perigos associados à gravidez e ao parto na antiguidade, destacando o desconhecimento médico e as práticas funerárias da época, segundo o 'Mega Curioso'.