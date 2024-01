Mulher se recusa a fazer teste de DNA no filho a menos que a sogra também faça um

A atitude de uma mulher diante de um pedido da sogra fez com que os usuários do Reddit entrarem em uma grande discussão sobre a validade de um teste de paternidade.

Tudo começou depois que a mulher, de 30 anos, compartilhou em detalhes como respondeu ao pedido de sua sogra para que ela fizesse um teste de DNA para confirmar a paternidade de seu bebê.

Sem se identificar, a jovem conta que conheceu o marido durante a festa de um amigo, que era primo dele. Na ocasião os dois se deram bem e pouco tempo depois começaram um relacionamento.

Casados há 5 anos, eles recentemente deram as boas-vindas a um filho, que acabou se tornando o motivo de uma grande confusão envolvendo sua sogra.

“Durante o funeral do tio do meu marido o primo dele me avisou para ter cuidado com minha sogra porque ela não é a pessoa mais legal do mundo. Perguntei ao meu marido e ele concordou com isso dizendo que ela pode ser uma pessoa um tanto quanto ‘crítica’. Ele também me tranquilizou dizendo que sempre estaria ao meu lado”.

“Senti como se isso fosse a versão amena, porque na realidade ela é um inferno. Ela fez uma cena sobre meu marido levar ‘um estranho’ ao funeral de família, mas ele interrompeu dizendo que conversou com todos antes disso. Depois ela ficou o tempo todo me dando diversos olhares tortos. No nosso casamento ela também fez questão de fazer uma grande cena”.

As coisas ficaram ainda piores

Diante da situação a mulher decidiu ter o mínimo de contato possível com a sogra, algo que acabou mudando quando a gravidez foi revelada.

“Ela mudou completamente e estava animada para ser avó. Sua atitude foi uma surpresa e, mesmo a contragosto, permiti algumas visitas, mas me arrependi logo. Quando chegou a hora do parto ela queria assistir, mas eu não permiti. Isso fez ela mudar completamente a ponto de causar uma grande cena e ser expulsa. Ela também não pode nos visitar em casa”.

“Depois de um tempo ela pediu desculpas e disse que a emoção tomou conta dela, então cedi a e deixei nos ver. Quando segurou o bebê da primeira vez ela se emocionou e disse que ele era lindo. Tudo parecia bem e eu fui buscar uma bebida na cozinha, mas então ouvi meu marido a colocando para fora de casa”.

“Quando abri as redes sociais descobri que ela disse a todos que trai meu marido e que ele precisaria fazer um teste de DNA para provar que é o pai do meu bebê! Depois de conseguir toda a atenção que ela queria, eu fiz um post em resposta dizendo que farei um teste de DNA para o meu filho quando ela fizer um para o filho dela”.

Leia também: Jovem causa briga ao revelar que quer retirar o nome do pai de seu registro

“Isso só piorou tudo, ela exigiu que eu apagasse o post e meu marido desligou o telefone na cara dela. Agora todos estão divididos questionando a paternidade do meu bebê por causa da reação dela. Até meu marido está se questionando se nós fomos longe demais em nossa reação”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, eles devem cortar o contato com a mãe do homem o quanto antes.

“Ela levou isso a público e você respondeu isso em público, foi justo. Sua sogra não parece ser uma pessoa estável e definitivamente não deve ficar perto do bebê”, comentou uma pessoa.

“Pode não ter sido a melhor forma de lidar com isso, mas você deve permanecer firme em sua decisão”, finalizou outra.