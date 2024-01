Mãe é criticada ao adotar um sistema de ‘punição coletiva’ com as filhas

Uma mãe decidiu buscar por apoio no Reddit depois de ser criticada por tomar uma decisão em relação às filhas. Para ela, se uma das meninas cometer um erro, as duas deverão ser punidas igualmente.

Sem se identificar, a mulher conta que é mãe de duas meninas, de 11 e 9 anos, que receberam iPhones de presente. Para garantir que as meninas não utilizem recursos que são contraindicados para suas idades, os dois aparelhos possuem um aplicativo de controle parental.

“Além de controlar o que elas têm acesso, nós também controlamos o horário de uso dos aparelhos. Os celulares precisam ser desligados na hora de dormir”.

“Recentemente, descobri que minha filha mais nova estava usando o celular durante a noite para assistir vídeos até as 2 da manhã. Conversei com ela sobre como ela quebrou minha confiança por usar o celular em um horário no qual deveria estar dormindo para ir à escola no dia seguinte”.

“Como punição, peguei o celular das duas meninas por uma semana. Nós adotamos punições coletivas em nossa casa. Se uma das meninas se comportar de forma inadequada, as duas são punidas”, revela.

Ela conseguiu uma grande confusão

Com a atitude da mãe, as duas filhas ficaram incomodadas e irritadas. Elas tentaram pedir a ajuda do pai, que acredita que a melhor forma de punição seria deixar a filha descobrir sozinha as consequências de seus atos.

“Elas estão bravas comigo e meu marido diz que eu deveria deixar as duas com os celulares durante a noite, assim elas podem aprender sozinhas o que acontece com elas se ficarem acordadas até tarde”.

“Eu posso até considerar fazer isso quando elas forem adolescentes, mas agora, enquanto são crianças, usar o celular durante a noite é um grande não. Isso irritou meu marido e não preciso dizer que minhas filhas estão bravas comigo. Eu não acho que errei”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Reddit, o simples fato das duas filhas serem punidas já faz com que ela esteja errada.

“Punição coletiva? Fico espantado em ver que você não percebeu seu erro nessa única frase. Sua filha de 9 anos realmente deveria ser punida, mas a de 11 anos não fez nada de errado”, comentou uma pessoa.

“Você apenas está alimentando desavenças entre suas duas filhas adotando esse tipo de atitude em relação a punições”, finalizou outra.