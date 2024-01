Jovem de 17 anos ganha um rim compatível e novas perspectivas em 2024

Depois de um ano esperando, a jovem recebeu a noticia de que havia conseguido um rim compatível para transplante pouco antes da virada do ano. - Foto: reprodução/ Arquivo pessoal

Uma jovem de 17 anos, residente em Osasco, teve sua vida transformada na virada do ano, ao receber a notícia tão esperada: um rim compatível estava disponível para seu tão aguardado transplante. Michelle Alves de Oliveira, diagnosticada com Síndrome Nefrótica aos 12 anos, iniciou o ano de 2024 com uma perspectiva completamente nova de vida.

Enfrentando a síndrome nefrótica

A batalha de Michelle começou com inchaços no corpo, especialmente nos pés e rosto. Inicialmente diagnosticada erroneamente como um quadro alérgico, Michelle percorreu vários hospitais até chegar ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HC-USP), onde finalmente recebeu o diagnóstico correto e começou um tratamento que envolvia medicamentos onerosos.

Os desafios no caminho

Michelle, que recebeu um rim na virada do ano agora precisa seguir em observação médica, tomando medicações e realizando exames regulares para evitar a rejeição do órgão transplantado. – Foto: reprodução/ Arquivo pessoal

A crise financeira e a distância entre sua casa e o hospital dificultaram a continuidade do tratamento, especialmente com a chegada da pandemia de Covid-19. Engravidando em 2022, Michelle enfrentou complicações durante a gestação, retornando ao hospital e dando à luz uma menina saudável, mas tornando-se dependente da hemodiálise, aguardando ansiosamente por um novo rim.

O presente de ano novo

A reviravolta na história ocorreu na véspera de Ano Novo, quando a família recebeu a notícia de que um rim compatível havia sido encontrado para Michelle. Em meio aos preparativos para a virada do ano, a família correu para o hospital para os exames necessários, e a cirurgia foi marcada para o dia seguinte.

Um 2024 com novas possibilidades

O transplante foi bem-sucedido, e agora Michelle está em fase de monitoramento no hospital enquanto seu corpo se adapta ao novo órgão. Com planos de retomar os estudos, a Medicina está entre as prioridades da jovem. Este transplante de rim representa uma nova esperança para Michelle, que agora vislumbra um futuro mais saudável.

Enquanto Michelle segue em observação médica, tomando medicações e realizando exames regulares para evitar a rejeição do órgão transplantado, desejamos a ela um 2024 cheio de saúde, felicidade e realizações em sua jornada de superação.

Fonte: G1

