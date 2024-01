Jovem causa briga na família ao revelar que quer retirar o nome do pai de seu registro

Um relato publicado no Reddit causou comoção em diversas pessoas que leram as publicações realizadas nos últimos dias. Em forma de desabafo, um jovem revelou os motivos pelos quais ele deseja alterar o registro de seu nome para retirar o sobrenome do pai.

Sem se identificar, ele começa o relato explicando que em sua cultura os homens são vistos como “bons pais” desde que paguem corretamente a pensão e realizem visitas ocasionais aos filhos, algo que se refletiu em sua vida.

“Eu cresci com minha mãe solteira e meus irmãos. Tenho outros vários irmãos por parte de pai com quem não moro e não converso, um deles é a única exceção. Meu pai nunca se fez presente em nossa vida, não por longos períodos, e ele é um pouco abusivo além de ter comportamentos misóginos e homofóbicos”, conta.

“Recentemente acabei me reconectando com um dos meus irmãos por parte de pai e conversamos abertamente sobre as atitudes dele. Esse meu irmão é gay e tem um visual mais feminino, com maquiagens e perucas. Meu pai o abandonou e se recusa a dar dinheiro ou qualquer coisa para ele”.

Ele tomou uma decisão

Apesar de ouvir o pai fazer diversas reclamações sobre suas atitudes e sobre sua família por parte de mãe, ele ainda ficou sabendo que é considerado como “o filho preferido”. A revelação teria ocorrido durante um encontro entre os demais filhos.

“Eu nunca gostei do meu pai, sempre fui testemunha da forma como ele trata meus irmãos e não gosto disso. Ele mal está presente na minha vida e não quero carregar o sobrenome dele no meu futuro. Não ligo para o homem que só conheci por telefonemas e algumas visitas que acontecem em aniversários e formaturas”.

“Estou decidido a adotar o sobrenome do meu irmão mais velho, que é o único homem de verdade na minha vida, mas todos os outros da família são contra isso. Minha mãe não entende o motivo de parecer que eu odeio meu pai, já que ele sempre ‘fez tudo’ por mim. Meu irmão mais velho, por outro lado, disse que eu deveria ser grato por meu pai não ser um bêbado como o pai dele e isso fez eu duvidar de mim mesmo”.

“Quero levar o sobrenome de alguém que eu realmente goste, mas isso parece ser uma traição para todos ao meu redor e não sei mais o que fazer”, desabafa.

Para os usuários do Reddit, ele não está errado em sua decisão e a família deveria apoiá-lo ao invés de criticar sua escolha.

“Você não está errado e esse é um direito seu. Consigo concordar com seus motivos sem dificuldades. Sua família, no entanto, também não está completamente errada, algumas pessoas ainda são tradicionais nesta questão”, comentou uma pessoa.

“Não tiro sua razão, eu carreguei o nome de um homem horrível e que me odiava. Eu mudei o meu nome para o nome do pai da minha mãe, que realmente se importava comigo e foi a melhor escolha que eu fiz em minha vida”, encorajou outra.