Homem pede para ex-mulher ser barriga de aluguel para não 'estragar' corpo da atual

Após o término do casamento, uma mulher foi surpreendida pelo pedido do ex-marido, de 36 anos, que abandonou a família para iniciar um relacionamento com uma jovem de 18 anos. Agora, o casal busca iniciar uma família, mas o homem expressou preocupação com o impacto da gravidez no corpo da nova namorada, descrito como "quente e sexy".

Um pedido chocante

A ex-mulher, indignada com a solicitação, compartilhou a história no Reddit, revelando a falta de comunicação entre eles, exceto por meio de terceiros devido à filha que têm em comum. A mulher conseguiu garantir visitas supervisionadas e zero pensão alimentícia, mas o ex-marido surgiu após três meses de silêncio com um pedido polêmico.

'Ex wants me to be surrogate for girlfriend - her body is too perfect to ruin' https://t.co/p9EpDKUFqR — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) January 3, 2024

Ao confrontar o ex-marido, ela relata: "ele quer que eu carregue o filho deles. Por que ele me quer envolvido de alguma forma? É tudo tão estranho". A comunidade online reagiu com choque, chamando a atenção para a audácia do ex-marido e sugerindo medidas legais para proteger os interesses da mulher e de sua filha.

O pedido controverso levanta questões sobre os limites das relações pós-divórcio, enquanto a mulher enfrenta uma situação inusitada e desconcertante diante do ex-marido e sua nova parceira.

* Os nomes dos envolvidos foram omitidos para preservá-los, por se tratar de situação real, relatada no fórum online Reddit.