Garrafa de vinho vazia faz filha ir embora da casa da mãe

Não é incomum ler histórias e casos de pessoas que não tem um bom relacionamento com os novos parceiros de seus pais. Em muitos casos, pequenas atitudes do dia a dia acabam minando as relações, mas para uma jovem de 21 anos, que contou sua história no Reddit, as coisas com o padrasto chegaram ao limite por causa de duas garrafas de vinho.

Sem se identificar, a jovem de 21 anos conta que divide seu tempo entre morar na casa de sua mãe e no dormitório da universidade. Por conta disso, ela decidiu deixar na casa da mãe as duas garrafas de vinho que ganhou de um amigo como presente de aniversário.

“Pensei que seria mais seguro deixar as garrafas na casa da minha mãe já que eu precisava voltar para o dormitório estudantil. No entanto, quando voltei para as festas de fim de ano, descobri que as duas garrafas tinham desaparecido”.

“Foi um bom tempo até meu padrasto confirmar que ele bebeu os dois vinhos que eu ganhei de presente. Fiquei completamente chocada com a atitude dele porque deixei claro que os vinhos eram meus e ele apenas deu risada toda vez que eu questionei se era verdade o que ele estava dizendo. No fim, ele disse que não conseguia achar outros vinhos como aqueles e nem mesmo se desculpou pelo que fez”.

Ela decidiu sair de casa

Magoada com a situação, a jovem decidiu ir embora de casa, mas sua mãe a criticou pela decisão. Segundo ela, a mãe a acusou de ter “largado as garrafas para trás” e se preocupado somente após sete meses, algo que ela afirmou não ter feito, já que estava perguntando sobre os vinhos há pelo menos 3 meses.

“Ela disse que foi um engano do meu padrasto e que ela não pode fazer nada quanto a isso. Eu disse que deixei algumas coisas para trás porque a casa também era minha, mas parece que não tenho mais espaço por lá, então decidi ir embora”.

“Aconteceram outras coisas que me fizeram tomar essa decisão, mas minha mãe apenas disse que eu estou arrumando desculpas para ir morar com meu pai ao invés de ficar ao lado dela que lutou para me criar e que ainda paga o seguro do meu carro e minha linha de celular”.

Leia também: Ela decidiu pedir demissão do emprego, mas comprou uma briga com sua irmã

“Eu decidi ir para a casa da minha avó até a minha formatura porque não me sinto mais bem-vinda na casa da minha mãe e não posso morar com meu pai já que isso vai magoá-la. Eu só gostaria de uma desculpa por ter perdido um presente pelo qual eu tinha um grande carinho”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela não está sendo ingrata ou infantil ao tomar essa decisão já que seu espaço pessoal e pertences foram invadidos pelo padrasto.

“Seu padrasto é quem está errado nessa história toda. Ele pode até ter esquecido que eram suas garrafas, mas um pedido de desculpas deveria ser feito”, comentou uma pessoa.

“Vá viver com seu pai já que o único motivo pelo qual você não faz isso é a sua mãe, que claramente não se importa muito com você já que seu padrasto vem em primeiro lugar”, finalizou outra.