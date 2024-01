Ela decidiu pedir demissão do emprego, mas comprou uma briga com sua irmã

Dividir uma casa com outras pessoas pode ser um desafio e garantir dias repletos de atritos caso as personalidades dos moradores sejam muito diferentes. Normalmente, quando se trata de dividir o local com um familiar próximo a situação pode ser mais amena, mas não foi o que aconteceu com uma jovem que buscou por apoio no Reddit.

Sem se identificar, a mulher de 23 anos conta que está em constante tensão com sua irmã mais velha, de 25 anos, com quem divide um apartamento há alguns meses. Segundo ela, a irmã não permanece mais do que algumas semanas em um mesmo emprego e constantemente atrasa o pagamento de sua parte do aluguel.

“Nós sempre entramos em brigas e a mais recente foi porque ela, novamente, disse que quer pedir demissão do emprego. Ela disse que não gosta das pessoas que trabalham ao seu redor”.

“Eu disse a ela que entendo sua situação, mas que todos os meses ela faz a mesma coisa. Ela não continua em um emprego, não tem um carro e não tem economias”.

“Nós trabalhamos no mesmo lugar, então conseguimos facilmente ir juntas ao trabalho, então disse a ela que se ela pedir demissão, não vou mais levá-la ou buscá-la no trabalho. Decidi ser honesta com ela”.

Elas entraram em uma grande discussão

A jovem então explica que tentou conversar com a irmã para fazê-la entender que ficar trocando de emprego não é “um luxo ao qual ela pode se permitir”.

“Também reforcei que ela ainda me deve a parte dela do aluguel deste mês e que ela não consegue perceber o tanto de nervoso que isso me causa. Ela começou a chorar e me acusou de chamá-la de fracassada”.

“Nós temos essa discussão todos os meses, sempre que ela decide se demitir de um novo emprego. Eu tentei ter empatia com ela, mas estou começando a chegar ao meu limite”.

“Não consigo entender isso, eu consigo trabalhar no mesmo local que ela, mesmo não gostando, tenho minhas economias, meu carro e vou começar a estudar. Como ela não vê que trocar de emprego atrás de emprego só a faz entrar no mesmo ciclo de sempre? Me sinto mal, mas ao mesmo tempo estou cansada e pensando até mesmo em ir morar sozinha”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada em suas decisões.

“Você não está errada, sua irmã está apenas buscando a saída mais simples para seus problemas ao tentar ir pelo caminho mais fácil”, comentou uma pessoa.

“Isso deve ser completamente frustrante para você. Tudo que você falou está correto e ela nem mesmo pensa no seu lado, somente no dela. Sua irmã precisa acordar para a vida”, finalizou outra.