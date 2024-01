Concreto de cânhamo: uma revolução sustentável na construção civil

Utilizando a parte interna do caule da planta de cânhamo, combinada com cal e água, o hempcrete se destaca por sua composição sustentável. Curiosamente, sua presença remonta ao século VI, quando era encontrado em pilares de pontes na França. Hoje, ressurge como uma alternativa viável e moderna, segundo o 'Mega Curioso'.

Amigo da natureza e da economia

Além de ser eficiente e econômico, o hempcrete apresenta propriedades que o diferenciam. Livre de toxinas, o material é resistente a mofo e pragas, garantindo ambientes mais saudáveis. Enquanto o concreto convencional libera carbono durante a fabricação, o hempcrete absorve carbono ao longo de sua vida, tornando-se uma escolha sustentável.

O concreto de cânhamo oferece uma série de vantagens, incluindo sua natureza natural e atóxica, ausência de emissão de gases venenosos, resistência ao fogo e ótimo isolamento. Além disso, é leve, durável e contribui para um ambiente com pegada de carbono negativa.

Rumo à popularização

Empresas, inspiradas pelo legado do Dr. Prem Jain, pioneiro da construção sustentável na Índia, estão colaborando com governos locais. O objetivo é cultivar o cânhamo e criar protótipos de estruturas que possam ser adotadas em diversos setores da construção, promovendo ainda mais a disseminação do uso do hempcrete.

Em um cenário onde a sustentabilidade é uma prioridade, o concreto de cânhamo surge como uma alternativa promissora. Sua combinação de eficiência, durabilidade e benefícios ambientais o posiciona como um aliado crucial na busca por práticas construtivas mais amigáveis ao meio ambiente.