Cachorro devora US$ 4 mil e donos tentam ‘remontar’ dinheiro recuperado nas fezes

Quando a vida lhe dá limões você faz uma limonada, mas não foi exatamente com limões que o casal Carrie e Clayton, da Pensilvânia, nos Estados Unidos, teve que lidar.

O casal possui um cachorro, chamado Cecil, de 7 anos, que até então jamais tinha comido nenhum chinelo ou sapato da casa, mas naquele dia fatídico resolveu comer o que encontrou encima da mesa. Naquele dia específico, o que tinha em cima da mesa era um envelope com dinheiro, US$ 4 mil (quase R$ 20 mil) que havia sacado. “Quase tive um ataque infarto. Esse cão, juro por Deus, nunca tinha tocado em nada na vida”, disse Carrie, segundo o “Pittsburgh City Paper”.

AS cédulas mastigadas e engolidas pelo cachorro eram de US$ 50 e US$ 100 e a única saída dos dois foi esperar o cachorro evacuar para tentar recuperar e remontar o dinheiro, pedaço por pedaço. Felizmente, algumas notas foram engolidas inteiras, sem mastigar, e saíram praticamente do mesmo jeito. Outras, entretanto, foram evacuadas em pequenos e malcheirosos pedaços.

Começou um longo trabalho de montagem de quebra-cabeça para tentar identificar o número de série de algumas das cédulas, o que não foi um tempo totalmente perdido. Segundo Clayton, parte das notas foi reconstituída o suficiente para que o banco avaliasse os números de série e fizesse a troca das cédulas.

O casal não recuperou todo o dinheiro, mas pelo menos uma parte voltou para o bolso da família. Carrie levou o caso na esportiva e disse que nunca tinha pensado que seria capaz de “lavar dinheiro”.

Cecil, o cão cujas fezes foram avaliadas em US$ 4 mil, passou pelo veterinário e também está bem.