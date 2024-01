Bombeiros foram ao resgate de um cachorrinho ‘escalador’ que subiu no telhado de uma estação de ônibus

Funcionários e passageiros da estação ao sul de Bogotá, responderam ao chamado angustiado e desesperado de um cachorro filhote, de forma surpreendente, conseguiu subir no telhado da estrutura, mas não conseguiu descer por conta própria.

Diante da impossibilidade do animal poder pular, ele começou a chorar desesperadamente e a latir, foram sinais de angústia tão fortes que os funcionários acabaram chamando os Bombeiros para que atendessem o caso e pudessem resgatar o filhote.

Com agilidade e cuidado, os membros do Corpo de Bombeiros conseguiram resgatar o cachorrinho sem que ele sofresse algum tipo de dano. No entanto, o animal não só teve que ser resgatado uma vez, mas duas, pois depois de estar no chão, ele tentou correr em direção a uma avenida, o que os socorristas impediram para evitar outro acidente.

Em homenagem à estação onde o animal foi encontrado, o cachorrinho foi batizado com o nome de Mateo, já que não tinha uma placa que o identificasse com outro nome nem que indicasse que ele tinha um lar.

É por isso que agora, Mateo, está à procura de alguém que queira adota-lo e o proteja de suas novas travessuras.