Aposentada emociona a web ao se declarar ao marido no aniversário dele após 56 anos de casados

Em um caso viral de amor, uma aposentada emocionou a web ao se declarar ao marido no aniversário dele após 56 anos de casados.

Márcia Barros, moradora de Goiânia, postou o vídeo da mãe se declarando para o pai no aniversário dele, como detalhado pela TV Anhanguera.

Com isso, o casal José Clemente Mendanha, de 85 anos, e Alice de Oliveira Mendanha, de 80 anos, acabou fazendo sucesso na web.

A aposentada Alice conta no vídeo, que foi gravado no dia 10 de dezembro de 2023, que a beleza do marido, incluindo os fios brancos e as marcas próprias da idade, reforçam a trajetória dele e o deixam ainda mais bonito.

O vídeo já conta com quase 50 mil reproduções, deixando os usuários emocionados.

“Parabéns!!Linda história de amor!”, escreveu uma. “Lindooo! Exemplo de que é possível um relacionamento feliz! Depende de uma escolha assertiva e tolerância em relação as diferenças individuais”, comentou outro. Confira o registro:

Com informações da TV Anhanguera