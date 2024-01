Adolescente cria armadilha após irmã mais velha copiá-la em tudo: ‘Me deixa desconfortável’

Uma jovem, de 17 anos, acusou a irmã mais velha, de 20, de copiar todos os seus passos. Como consequência, acabou criando uma armadilha. O relato foi publicado no Reddit, por meio do usuário u/nopixie4me.

“Minha irmã me copiou muito nos últimos anos. Ela pergunta onde eu comprei as roupas e compra exatamente as mesmas, usa a mesma linguagem, pintou o cabelo castanho de loiro (minha cor), assiste o que eu posto sobre assistir e usa a mesma maquiagem que eu uso”, iniciou o relato na rede social.

“Minha família e amigos ficam confusos e estranham, nos perguntando se somos gêmeas.

Expressei diversas vezes que isso me deixa desconfortável, tanto para ela quanto para meus pais. Eu não uso mais as roupas que ela tem, mas ela simplesmente compra as roupas novas que eu compro. Não posto mais muito nas redes sociais, mas ela ainda sabe o que eu faço”, continuou.

Armadilha com indução ao corte capilar

De acordo com a jovem, ela se preocupava com a saúde mental da irmã no início. No entanto, resolveu agir para acabar com a assimilação das duas devido às aparências semelhantes.

“No início fiquei preocupada com a saúde mental da minha irmã, tentei fazer com que ela falasse comigo, mas afirma que está bem. Meus pais se recusam a fazer qualquer coisa porque ‘é inofensivo’”, escreveu na plataforma.

Sendo assim, a jovem compartilhou em suas redes sociais que faria um corte de cabelo. No entanto, foi apenas uma armadilha para sua irmã mais velha abraçar como verdade e reproduzir.

“Então postei nas redes sociais que estava fazendo um corte pixie (cabelo bem curto). Eu não fiz. Ela fez. Ela está muito zangada e diz que eu a manipulei para fazer isso (acabei de postar sobre eu ter feito isso, não a mencionei). Meus pais estão chateados. Embora eu não queria incomodar ninguém, estou feliz por parecer uma pessoa diferente novamente”, finalizou.

