TikTok Alarm: usuários relatam pedido de senha do iPhone sem explicação

Usuários do TikTok estão assustados e confusos com a suposta exigência do aplicativo de vídeos virais para que insiram a senha do iPhone para visualizar o conteúdo.

A preocupante questão não foi explicitamente abordada pelo TikTok, o que gera incertezas, especialmente considerando incidentes passados de espionagem.

Um porta-voz do TikTok afirmou que o problema foi um "bug" decorrente de uma atualização em parceria com um parceiro de segurança nos EUA, e foi resolvido. A senha não foi coletada ou acessada pela plataforma.

Especialistas levantaram quatro possíveis causas, incluindo medidas temporárias de segurança e atualizações de aplicativos. Uma explicação alinhada à declaração do TikTok sugere que poderia ser uma medida temporária para abordar vulnerabilidades ou preocupações com privacidade.

Riscos de segurança

Especialistas alertam que compartilhar senhas representa riscos significativos de segurança e exposição a tentativas de phishing. Recomenda-se atualizar o aplicativo para a versão 32.5.0 ou optar por cancelar o pedido de senha, indicando que pode ser um bug, não uma característica intencional.

Esta notícia surge pouco depois do senador democrata John Fetterman culpar o TikTok pela perspectiva "distorcida" de muitos jovens sobre o conflito atual entre Israel e Gaza. Em setembro passado, reguladores europeus multaram o TikTok em US$368 milhões por falhas na proteção da privacidade de crianças.

No final de 2022, o diretor do FBI, Christopher Wray, alertou legisladores sobre "preocupações de segurança nacional" relacionadas ao TikTok de propriedade chinesa, destacando o potencial controle do governo chinês sobre dados e algoritmos.