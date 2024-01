Pais tentam alterar o nome do filhos, mas são impedidos pelos adolescentes

A escolha do nome de uma criança é algo particular e geralmente capaz de despertar uma grande ansiedade nos pais e familiares próximos. No entanto, ainda assim alguns arrependimentos podem ocorrer a longo prazo, como foi o caso de um casal que teve sua história compartilhada no Reddit por seu filho.

O jovem, de 15 anos, conta que ele e seus irmãos foram nomeados com nomes relacionados com a natureza, em específico com a água.

“Eu me chamo Cove, minha irmã de 16 anos é Ocean e nosso irmão mais novo, de 13 anos, é River. Nossos pais queriam nomes que fossem relacionados a um mesmo tema e escolheram os três com conexão com a água e a natureza. Eles nos contaram isso quando éramos pequenos e sempre pareceram orgulhosos de suas escolhas”.

“Recentemente eles começaram a expressar algum ressentimento sobre os nomes escolhidos para nós e, durante um jantar, revelaram que queria nos dar ‘nomes melhores’, além de pedirem desculpas por nossos nomes atuais”.

“Meses depois eles disseram que gostariam de trocara nossos nomes para Elizabeth, James e Michael. Para eles, como somos menores de idade seria mais fácil trocar os nomes agora do que esperar a maioridade. Eu e meus irmãos temos a mesma opinião e não queremos mudar os nossos nomes”.

Os pais continuam insistindo

O jovem conta que depois da primeira conversa e da negativa dos filhos, os pais continuaram insistindo para trocar o nome dos três filhos, que seguiram firmes na decisão de não permitir a alteração.

“Meu pai chegou a questionar meu irmão, que afirmou que o nome escolhido para ele era chato e que ele não quer se chamar Michael. Ele então tentou oferecer outro nome para meu irmão, que continuou firme dizendo que não quer. Meus pais estão focados em convencê-lo porque foi ele quem perguntou sobre como nossos nomes foram escolhidos”.

“Nenhum de nós quer alterar os nomes e dissemos a eles que entendemos o fato de estarem desapontados, mas que não queremos nomes comuns e entediantes. Eles dizem que vamos nos arrepender no futuro e que teremos que pagar a mudança sozinhos, pois ‘nomes estranhos não envelhecem bem’. Eles disseram que devemos pensar no futuro e falaram para eu procurar comentários sobre meu nome na internet”.

“Eu vi diversos comentários de ódio sobre nomes como os nossos, mas isso não me fez mudar de ideia. Por fim, eles disseram que devemos respeitá-los como pais para permitir a mudança”, finaliza o jovem.

Entre os usuários do Reddit, diversos comentários de apoio foram deixados aos jovens, bem como elogios pela forma como eles defenderam seus nomes.

“Seu nome é incrível! Além disso, achei estranho eles escolherem novos nomes para vocês sem nem perguntar a vocês se tem outro nome que vocês gostariam de ter”, comentou uma pessoa.

“Você definitivamente deve manter seu nome! O seu nome e de seus irmãos são realmente bons nomes relacionados com a natureza. É legal ver que vocês os aceitam como grande alegria e honra”, finalizou outra.