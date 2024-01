Padrasto exige levar enteada ao altar, mas a resposta da jovem o pegou de surpresa

Uma jovem noiva está passando por momentos complicados envolvendo seu padrasto e a família dele. Apesar de considerar o homem como parte de sua família ela optou por ser levada ao altar pela mãe, algo que não agradou ao padrasto e a seus familiares mais próximos.

Sem se identificar, a noiva de 24 anos buscou por apoio no Reddit, onde contou em detalhes sua situação.

Segundo ela, sua mãe e o padrasto são casados desde que ela tinha 10 anos de idade, e desde o princípio sua mãe sempre fez o possível para que ela se sentisse confortável com a presença de outro homem, que não fosse seu pai, na família.

“Ela sempre conversou comigo e disse que se me sentisse pressionada para chamá-lo de pai ou qualquer coisa do tipo eu deveria falar com ela. Nunca o chamei de pai nem o considero uma figura paterna, mas o vejo como alguém diferente na minha vida. Não tenho uma palavra específica para falar sobre isso, mas sempre nos demos bem. A única coisa é que nunca foi um relacionamento como o que tenho com minha mãe”, revela.

“Sempre sonhei que minha mãe me levaria ao altar e depois dançaria comigo em meu casamento, ela sempre me colocou em primeiro lugar em sua vida. Apesar disso, ela também se esforçou para que eu me sentisse parte da vida dela e do meu padrasto e sempre me senti envolvida com a família dele”.

“Quando pedi a minha mãe para me levar ao altar e para dançar comigo em meu casamento, ela disse que sim na mesma hora”.

O padrasto escondeu seus sentimentos

A jovem noiva então revela que recentemente alguns familiares de seu padrasto passaram a mandar mensagens a ela questionando sobre qual tipo de terno o “pai da noiva” deveria comprar para o casamento, algo que ela achou estranho já que ele não terá este papel na celebração.

“Depois disso, mandaram mensagem sobre o motivo dele não estar tendo ensaios para a dança de pai e filha no casamento, e eu disse que o motivo era porque eu dançarei com minha mãe. Eu e meu padrasto teremos outra dança, em outro momento da celebração”.

“Eles começaram a dizer que a dança é entre pai e filha e não mãe e filha, e eu disse que meu casamento não seria tradicional. Depois perguntei a eles o motivo de continuarem insistindo nessa questão e foi aí que eles revelaram a verdade”.

Segundo a jovem noiva, seu padrasto ficou descontente ao saber que não a levaria ao altar e buscou seus familiares para desabafar. Eles então afirmaram que ela deveria estar envergonhada por “humilhar” o homem.

“Eu falei com ele e ele confirmou tudo isso e disse que esperava que ver outras pessoas falando sobre o assunto me fizesse reconsiderar minha decisão. Ele disse que deveria ser o pai da noiva, e não o padrasto. Eu falei com a minha mãe sobre isso e ela ficou furiosa, agora todos estão magoados comigo por eu ter ‘corrido para a minha mãe feito uma mimada’ ao invés de agir ‘como uma mulher adulta’”.

Para os usuários do Reddit, o casamento e a decisão são dela além de que o padrasto agiu errado ao esconder seus sentimentos da mãe da jovem.

“Sua resposta deveria ser que ele é quem agiu de forma infantil ao correr para os pais para reclamar de você ao invés de lidar com isso de forma sensata e madura”, criticou uma pessoa.

“Seu casamento, suas escolhas. Todas as filhas devem se sentir confortáveis para falar com suas mães sobre esse tipo de coisa!”, opinou outra.