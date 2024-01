Jovem causa confusão em voo ao se recusar a trocar de assentos com um pai de família

Viagens de avião geralmente envolvem um planejamento cuidadoso e uma certa antecipação por parte do viajante, principalmente quando ele tem preferência por determinado tipo de assento. Recentemente, uma jovem desabafou no Reddit sobre como teve que lidar com a falta de planejamento de uma família durante sua última viagem.

Sem se identificar, a mulher de 22 anos revela que precisou pegar um voo de 2 horas e, sabendo que teria que viajar, se programou com antecedência para comprar um assento localizado no corredor. No entanto, mesmo pagando por uma poltrona ela se surpreendeu ao entrar na aeronave e encontrar alguém completamente instalado nela.

“Tinha um homem de aproximadamente 40 anos sentado na poltrona que eu comprei, ele estava ao lado de sua esposa e filha. Eu perguntei gentilmente se ele poderia se levantar, pois estava acomodado na minha poltrona. Expliquei que comprei o assento com antecedência e paguei mais para isso uma vez que me sinto confortável viajando nos assentos do corredor”.

“Ele se recusou a sair do lugar e disse que eu deveria me sentar na poltrona dele, que era um dos assentos do meio. Eu disse que não faria isso porque não gosto de voar nos assentos do meio. Na mesma hora ele ficou revoltado e começou a dizer que ele estava sentado com sua família e que a companhia aérea registrou errado o assento dele”.

Ela ficou firme

A jovem então revela que diante da confusão uma comissária de bordo se aproximou do homem e exigiu que ele respeitasse o assento descrito em seu cartão de embarque, algo que ele não ficou feliz em fazer.

Diante da situação, a jovem ficou se questionando se agiu errado, uma vez que era um voo de curta duração.

“Era um voo de aproximadamente duas horas e a filha dele pareceu ficar extremamente chateada por não ter o pai sentado perto dela, mesmo que a mãe estivesse ao seu lado”.

“Durante todo trajeto tanto elas quanto ele ficaram me dando olhares tortos, então estou me questionando se eu agi corretamente”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a partir do momento em que ela pagou para reservar o assento com antecedência, ela estava em seu completo direito de exigir o lugar.

“Você reservou um assento específico que atendesse as suas necessidades. Foi um voo curto, então mesmo que a garota tenha ficado chateada, não foi por muito tempo”, comentou uma pessoa.

“O assento era seu, você pagou por ele. O pai sabia disso quando fez o check-in e viu que não tinha um lugar com 3 assentos juntos na aeronave”, finalizou outra pessoa.