Jornalista de viagens compartilha dicas infalíveis para dormir em aviões e trens

A jornalista de viagens Joey Hadden estima ter passado incríveis 230 horas noturnas viajando enquanto o resto de nós dorme tranquilamente. Essa é parte de sua missão contínua de explorar e escrever sobre o máximo possível do mundo. Mesmo durante suas aventuras, o sono reparador é essencial para ela, e agora, Hadden compartilha cinco dicas essenciais para uma boa noite de sono em trânsito.

Carregue seus essenciais de sono

"A máscara de dormir, fones de ouvido e protetores auriculares são essenciais para dormir em lugares barulhentos ou iluminados, como uma cabine de avião lotada", aconselha Hadden.

Ela também sugere o uso de um remédio para enjoo de venda livre chamado Dramin, que também induz o sono. Ter itens confortáveis, como um travesseiro de pescoço, faz toda a diferença.

Mascara-de-dormir-EKATERINA-BOLOVTSOVA-Pexels

EKATERINA BOLOVTSOVA / Pexels

Crie sonolência antes da viagem

Fazer atividades suficientes para se sentir exausto no dia anterior à viagem é uma tática útil, segundo Hadden. "Sempre tenho mais facilidade para dormir em aviões ou trens quando passo o dia fazendo algo ativo, como fazer uma caminhada ou explorar um bairro a pé", escreveu ela.

Caminhar pelos terminais de aeroportos ou plataformas de trem também ajuda a exaurir o corpo antes de uma viagem noturna.

Assista a TV e ouça música calma

Um pouco de sons relaxantes ou risadas de programas leves podem ser muito eficazes, diz Hadden. "Em casa, costumo assistir a alguns episódios dos meus programas reconfortantes antes de dormir. Uso a mesma estratégia durante minhas viagens", explica.

Se isso não funcionar, ela recorre a playlists pré-baixadas com música tranquila, ruído branco ou sons de chuva. O YouTube também oferece uma variedade de vídeos com sons relaxantes para escolher.

