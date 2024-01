Especialista adverte que tendência viral do Instagram pode beneficiar hackers

A última tendência do Instagram, chamada "Get to Know Me," que pede aos usuários para compartilharem informações pessoais, está sendo apontada como um presente para hackers, alerta uma especialista em cibersegurança.

Eliana Shiloh, conhecida como @elshiloh no TikTok, alertou os usuários para deletarem as respostas dessa tendência, pois elas podem expor informações usadas em perguntas de segurança.

O vídeo postado por Shiloh alerta que a participação na tendência pode fornecer aos hackers uma lista detalhada de informações pessoais identificáveis.

A tendência do Instagram solicita informações frequentemente usadas em perguntas de segurança, como idade, altura, data de nascimento, tatuagens, piercings, fobias, estação favorita, artista preferido, local, comida e bebida.

Ameaça crescente

Shiloh acredita que os usuários de redes sociais estão se tornando tão ingênuos que poderiam expor seus números de Seguro Social online.

O Departamento de Justiça dos EUA aconselha as pessoas a não divulgar informações pessoais online ou em senhas, destacando que o que é postado online pode ser visto por qualquer pessoa.

Apesar dos riscos, alguns usuários continuam compartilhando informações pessoais na tendência não apenas no Instagram, mas também no TikTok. Alguns enfrentaram consequências negativas, enquanto outros alertaram sobre possíveis golpes.

Shiloh pede às pessoas que permaneçam vigilantes e considerem esses riscos ao compartilhar informações online. Ela destaca que a exposição excessiva de dados pessoais pode ter repercussões negativas, facilitando o acesso não autorizado a contas.