Descubra os benefícios do alho para sua saúde: tudo o que você precisa saber

O aroma inconfundível do alho é uma presença constante nas ruas de Nova York, emanando das milhares de pizzarias e restaurantes italianos que alimentam os cinco distritos. Além de sua onipresença, gerações têm sido orientadas por seus anciãos de que consumir alho é benéfico para a saúde. Mas, afinal, quais são esses benefícios frequentemente citados?

Para começar, muitos desconhecem as informações nutricionais do alho. Em três dentes frescos, uma porção modesta para os amantes do alho, obtemos 2,8 mg de vitamina C (dos 90 mg diários recomendados para adultos) e 36 mg de potássio (dos 4.700 mg recomendados). Além disso, há pequenas quantidades de zinco, ferro, magnésio e vitamina K.

Estudos indicam que o alho pode reduzir a inflamação, graças ao allicin, composto encontrado em alimentos como alho, cebolinha e cebola. Além disso, pesquisas sugerem que os compostos organossulfurados do alho atuam como barreira contra vírus, protegendo as células.

Embora a ciência sobre a capacidade do alho para reduzir o colesterol seja limitada, estudos indicam que extratos de alho podem ter esse efeito. Além disso, em casos de síndrome metabólica, consumir alho cru demonstrou benefícios na redução da pressão arterial.

Consulta-SHVETS-Producion-Pexels

SHVETS Producion / Pexels.

Benefícios para a saúde

O alho é uma excelente fonte de probióticos, que alimentam as bactérias saudáveis do intestino. Participantes de estudos apresentaram microbiomas intestinais mais diversos e saudáveis após consumir suplementos de extrato de alho envelhecido.

Pesquisas sugerem que o alho é uma fonte de antioxidantes. O consumo de extrato de alho envelhecido como suplemento mostrou suporte à função cerebral em idosos. Além disso, um estudo chinês observou que idosos que consumiam mais alho tendiam a viver mais.

Alho fresco de fontes locais é essencial em qualquer cozinha. Minced garlic ou cubos de purê de alho congelado também são opções práticas. Adicione alho a vegetais, pratos de arroz, curries, ensopados, faça sua própria salsa, misture em pratos de frango e carne, ou na clássica massa. Quase qualquer molho ou prato de massa se beneficia com um toque de alho.

Alho-Min-An-Pexels

Min An / Pexels

A forma mais saudável

Consumir alho cru é a melhor opção para obter benefícios máximos do allicin. Quanto mais processado, menos benefícios você terá.

Reações negativas ao alho são raras, mas aqueles com problemas gastrointestinais, como a síndrome do intestino irritável (IBS), podem sentir desconforto devido aos frutanos no alho. Pessoas com doença do refluxo gastroesofágico (GERD) também podem experimentar desconforto.

Apesar das propriedades anti-inflamatórias, não há evidências de que o alho queime gordura abdominal.

Descubra os benefícios do alho para a saúde e aproveite suas propriedades adicionando-o de forma regular à sua dieta. Seja para melhorar o sistema imunológico, reduzir a pressão arterial ou promover uma gama saudável de bactérias intestinais, o alho pode ser mais do que um tempero saboroso: um aliado valioso para sua saúde.