Cura barata para ressaca: 'é um salva-vidas', diz TikToker

A usuária do TikTok Chloe Ellen, conhecida como @chloeellenmua, afirma ter encontrado uma solução simples e barata para evitar ressacas: comer pepino.

Em um vídeo curto que acumulou mais de 1,9 milhão de visualizações, Chloe compartilha sua técnica. Ela sugere: "coma metade de um pepino antes de começar a beber e outra metade antes de dormir, e me agradeça depois."

No comentário do vídeo, a proprietária da marca de beleza destaca que os pepinos são uma boa fonte de açúcar, vitamina B e eletrólitos, o que pode proporcionar uma sensação melhor após o consumo de álcool.

A sugestão incomum de Chloe gerou reações variadas. Alguns estão ansiosos para experimentar, enquanto outros expressam ceticismo. No entanto, há quem defenda a eficácia da técnica, afirmando que funciona como um "salva-vidas."

Outras opções discutidas

Além do truque do pepino, outra opção que tem sido elogiada é um café da manhã com omelete anti-ressaca, composto por três ovos preparados de qualquer maneira, cogumelos, tomate, abacate e feta.

Enquanto algumas pessoas afirmam que certos alimentos ajudam a aliviar a ressaca, outras estratégias, como tratamentos intravenosos, não possuem evidências científicas sólidas.

O Dr. Fu Chen, chefe de pesquisa e desenvolvimento da More Labs na área de Los Angeles, destaca que "a melhor maneira de lidar com os sintomas da manhã seguinte é evitá-los desde o início, não bebendo."