Ataque à fadiga: especialista revela truque científico para aumentar a energia

A solução para a fadiga constante pode estar em um truque tão simples quanto emitir um som. A Dra. Nerina Ramlakhan, especialista em sono, revelou três remédios fáceis para aqueles que se sentem constantemente cansados e não conseguem dormir o suficiente.

Ramlakhan compartilhou com o The Guardian que o ato de zumbir é um truque inteligente para combater a sensação de cansaço, graças a uma reação química que ocorre dentro do corpo. Ao zumbir com a boca fechada, o corpo naturalmente produz "óxido nítrico nas cavidades nasais, que é um antisséptico, antiviral e anti-inflamatório."

Estudos anteriores confirmaram que o zumbir aumenta o óxido nítrico, e vários especialistas concordam que o zumbido pode realmente reduzir a sensação de exaustão. O Dr. Louis Ignarro, ganhador do Prêmio Nobel por sua pesquisa sobre óxido nítrico, explicou que o óxido nítrico ajuda a expandir as vias respiratórias e dilatar os vasos sanguíneos para permitir que os pulmões obtenham mais oxigênio.

Meditacao-Prasanth-Inturi-Pexels

Prasanth Inturi / Pexels

Vibrações para reduzir o estresse

Além disso, as vibrações causadas pelo zumbir também demonstraram reduzir o estresse. Adicionalmente, Ramlakhan sugere fazer pequenas pausas regulares, livres de tela, de até cinco minutos a cada hora e meia, seguindo o "ritmo ultradiano" de ciclos de aproximadamente 90 minutos.

Por fim, Ramlakhan destaca a importância do pensamento positivo, pois "a fadiga é um efeito colateral comum da ansiedade." Ela recomenda fechar os olhos e evocar imagens positivas para revitalizar a energia quando sentir-se cansado e desanimado.

Esses métodos simples e respaldados pela ciência podem oferecer uma alternativa eficaz para enfrentar a fadiga e melhorar a vitalidade diária.