Abandonado no altar, noivo compra a casa dos sonhos da ex e se recusa a vendê-la

Depois de ser acusado de planejar uma “vingança silenciosa” contra sua ex-noiva, um homem buscou por apoio no Reddit para entender se realmente está agindo de forma errada diante da situação.

Sem se identificar, ele conta que toda a briga gira em torno da casa que pertencia aos avós de sua ex, e que foi comprada por ele como um presente de casamento para ela.

O homem, de 28 anos, conta que há 10 anos decidiu presentear sua então noiva com a compra da casa que pertenceu aos avós dela. Ele sabia que era um sonho da mulher e pretendia surpreendê-la ao revelar a compra no dia do casamento, mas o dia em questão nunca chegou.

“Nós nos conhecemos na escola, nos reencontramos anos depois e começamos a ter um bom relacionamento. Quando ficamos noivos ela contou que sempre quis morar na casa dos seus avós, que fica em um lago perto da cidade em que moramos. Na época sua família precisou vender a casa por conta de uma disputa de herança que aconteceu após a morte dos idosos”.

“Enquanto aguardávamos o casamento, eu descobri que o casal que comprou a casa do lago pretendia vender o imóvel por não ter se adaptado com os invernos rigorosos da região, então me programei e usei minhas economias para comprar o lugar como um presente de casamento surpresa para minha noiva. Na época eu não contei nem mesmo para os familiares dela”.

No entanto, ele ficou surpreso quando apenas um mês antes do casamento a noiva decidiu terminar tudo entre eles. Aparentemente, durante a despedida de solteira ela reencontrou seu namorado da época da escola e revelou ainda ter sentimentos por ele. Os dois se casaram algum tempo após ela terminar o noivado.

Vingança silenciosa

O homem conta que acabou lidando com a situação como pode e, algum tempo depois, mudou para a cidade após receber uma boa proposta de emprego, mas ainda tinha intenção de voltar para a casa do lago.

Como tinha o imóvel em seu nome, ele e sua família reformaram o espaço até que uma oportunidade de trabalho remoto surgiu e ele passou a morar na casa recém-reformada.

“No verão de 2023 nós fizemos uma festa para celebrar o 4 de julho na casa do lago e minha cunhada usou fotos da casa no cartão de Natal que enviou para seus amigos. Uma das amigas era a prima da minha ex”.

“Um dia antes do Ano Novo a mãe e irmã da minha ex estavam na porta da minha casa e exigiram que eu aceitasse a oferta delas para comprar a casa. Eu recusei. Elas não ficaram felizes e dias depois recebi uma grande mensagem da minha ex, a primeira em 9 anos, dizendo que eu sou um idiota por impedir que a casa fique com sua família e dizendo que todos a estão culpando pela ‘nova perda’ do imóvel. Ela me pediu para vender a casa para ela, eu disse que não tenho intenção de fazer isso, e agora todos passaram a me atacar nas redes sociais”, revela o homem.

Leia também: Ela foi criticada por dizer que a amiga está dando o golpe da barriga

Porém, para os usuários do Reddit, a atitude dele é completamente compreensível uma vez que todo o esforço para a compra e reforma do imóvel partiram dele.

“Sua intenção inicial era surpreender sua ex no dia do casamento, ela cancelou o casamento, então a razão da casa não estar na família foi a escolha dela”, comentou uma pessoa.

“Você não agiu errado, mas para colocar os familiares dela em seus devidos lugares eu publicaria a história completa como um comentário nas publicações deles nas redes sociais”, finalizou outra.