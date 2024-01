Vínculo genético entre madrugada e anorexia é revelado em novo estudo

Um novo estudo revela uma ligação genética entre aqueles que acordam cedo e um maior risco de desenvolver anorexia nervosa. Além disso, a pesquisa sugere que pessoas com o distúrbio alimentar podem acabar se tornando madrugadores.

Cientistas do Massachusetts General Hospital, em colaboração com pesquisadores da University College London e da Universidade da República no Uruguai, investigaram os genes associados à anorexia nervosa, ao relógio biológico de 24 horas de uma pessoa e aos padrões de sono.

Usando um método estatístico, calcularam um "pontuação de risco genético" para a anorexia nervosa, que, segundo eles, está associada a um maior risco de insônia. O estudo foi publicado na quinta-feira no JAMA Network Open.

Cientista-Chokniti-Khongchum-Pexels-2

Chokniti Khongchum / Pexels

Insônia e saúde mental

"Descobrimos que a anorexia nervosa está associada à manhã, ao contrário da maioria das outras doenças psiquiátricas baseadas na noite, e apoiamos a associação entre anorexia nervosa e insônia, como visto em estudos anteriores", afirmou Hassan S. Dashti, autor sênior do estudo.

Aproximadamente 25% dos americanos experimentam insônia aguda a cada ano, definida como dificuldade para dormir por pelo menos três noites por semana durante duas semanas consecutivas.

Para a maioria das pessoas, esse problema não se torna crônico, conforme aponta a pesquisa.

Enquanto isso, a anorexia nervosa é uma condição de saúde mental potencialmente grave caracterizada por perda de peso, restrição alimentar e insatisfação com o corpo. Tem uma das maiores taxas de mortalidade entre os transtornos psiquiátricos.

DNA-Google-DeepMind-Pexels

Google DeepMind / Pexels

Tratamentos e terapias

Um estudo recente descobriu que até 4% das mulheres e 0,3% dos homens sofrerão de anorexia nervosa durante a vida. A incidência mais alta para mulheres ocorre por volta dos 15 anos.

Os pesquisadores do Massachusetts General Hospital observaram que as opções de tratamento limitadas para a anorexia nervosa têm taxas de recaída de até 52%. Pesquisas recentes também destacam os cogumelos mágicos como uma terapia bem tolerada, com usuários relatando mudanças positivas três meses após o consumo.

"As implicações clínicas de nossas novas descobertas ainda não estão claras; no entanto, nossos resultados poderiam direcionar futuras investigações para terapias baseadas em ritmo circadiano para prevenção e tratamento da anorexia nervosa", afirmou Hannah Wilcox, autora principal do estudo sobre sono e pesquisadora do Massachusetts General Hospital.