Leite de aveia: especialistas destacam desvantagens da bebida da moda

O leite de aveia, a amada alternativa vegetal, elogiada por seu sabor e supostos benefícios à saúde, pode não ser tão virtuoso quanto parece. Especialistas em nutrição estão levantando preocupações sobre vários aspectos desta bebida popular, lançando luz sobre possíveis desvantagens.

A nutricionista registrada Marissa Meshulam desafia o halo nutricional em torno do leite de aveia. Embora seja elogiado pelo sabor, Meshulam aponta que pode não ser a escolha mais nutritiva. As preocupações vão desde o menor teor de proteína até o uso de óleo de canola, afetando tanto a saúde quanto a sustentabilidade.

A nutricionista Sharon Palmer enfatiza a disparidade no teor de proteínas, observando que o leite de aveia geralmente fornece apenas 2 a 3 gramas por porção, muito menos que o leite comum. Para aqueles que incorporam leites vegetais à dieta, Palmer sugere optar por alternativas ricas em nutrientes, fornecendo proteínas e cálcio essenciais.

Leite-de-aveia-Toa-Heftiba-Sinca-Pexels

Toa Heftiba Şinca / Pexels

Enigma dos carboidratos

Os níveis de carboidratos e calorias do leite de aveia estão sob escrutínio. A nutricionista registrada Tamar Samuels o compara ao leite de amêndoas e soja, destacando contagens mais altas de calorias e carboidratos no leite de aveia. Samuels adverte que pessoas em busca de perda de peso ou gerenciamento de açúcar no sangue devem estar atentas ao perfil nutricional do leite de aveia.

Samuels aconselha aqueles propensos a inchaço e gases a examinar os ingredientes do leite de aveia, especialmente aditivos como gomas e carragena. Ela observa que uma xícara de leite de aveia pode conter até 15 gramas de carboidratos, equivalente a uma fatia de pão, podendo afetar pessoas com preocupações dietéticas específicas.

A dietista Vicki Shanta Retelny explica o processo de produção do leite de aveia, envolvendo a moagem de aveia, adição de água e filtragem do líquido. Para igualar nutricionalmente ao leite de vaca, o leite de aveia requer a fortificação com cálcio, ferro, vitamina A e vitamina D. Essas informações proporcionam uma compreensão mais clara do que compõe a bebida da moda.

Leite-de-aveia-Daria-Klimova-Pexels

Daria Klimova / Pexels

Sustentabilidade ambiental

A dietista e doutora em naturopatia Jennifer Salib Huber reconhece o apelo ambiental do leite de aveia, exigindo menos água e gerando menos resíduos em comparação com algumas alternativas à base de plantas. Esse aspecto pode contribuir para sua popularidade entre os consumidores conscientes do meio ambiente.

Embora a aveia seja naturalmente isenta de glúten, Samuels alerta para o risco potencial de contaminação cruzada durante o processamento. Pessoas com sensibilidade ao glúten devem ter cautela e escolher leite de aveia produzido em instalações sem glúten.

Alguns especialistas em nutrição expressam preferência pelo leite de soja devido ao seu perfil nutricional superior. A dietista Barbara Ruhs e a dietista Jill Nussinow destacam a riqueza de proteínas no leite de soja, sua acessibilidade e benefícios adicionais à saúde, tornando-o uma alternativa convincente ao moderno leite de aveia.