Erro de nome no bilhete de viagem custa a casal US$ 3 mil; lição sobre apelidos

Um casal teve uma surpresa desagradável ao usar um apelido em vez do nome completo em seus bilhetes de viagem. Ao chegar ao aeroporto, foram forçados a desembolsar cerca de US$ 3 mil devido ao erro. A história destaca a importância de atenção aos detalhes em reservas.

Phil e Kate planejaram uma viagem dos sonhos com tarifas atrativas. No entanto, um erro administrativo ao reservar o bilhete de Kate como "Kate" em vez de "Katherine" resultou em despesas adicionais de US$ 3 mil. O casal, que comprou o bilhete por meio do site Student Universe, enfrentou complicações no aeroporto.

Aeroporto-PhotoMIX-Company-Pexels-1

PhotoMIX Company / Pexels

Detalhes importam nas reservas

Ao chegar ao aeroporto, a companhia aérea não pôde corrigir o erro, instruindo o casal a contatar a agência de viagens. Sem opção de alterar o nome no bilhete, cancelar e comprar um novo bilhete foi a única solução — um custo significativo.

Especialistas destacam a importância de reservar com o nome completo, enfatizando que descontos em sites de terceiros podem resultar em pouca flexibilidade para correções.

Quentin Long, especialista da Australian Traveller, destaca que detalhes precisos são cruciais não apenas para a segurança, mas também para questões de vistos e agências governamentais.

A história serve como um lembrete para os viajantes: atenção aos detalhes evita surpresas desagradáveis.