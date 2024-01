Ela foi criticada por dizer que a amiga está dando o golpe da barriga no pai do bebê

Uma mulher decidiu buscar por apoio no Reddit depois de se ver em uma situação delicada envolvendo dois de seus amigos. Sem se identificar, ela conta que tem motivos para acreditar que sua amiga está tentando dar o golpe da barriga em um amigo seu.

Conforme o relato da mulher, seus dois amigos, Alex e Lia, tiveram um breve relacionamento amoroso que terminou com a jovem de 24 anos engravidando. Por mais próximos que os dois fossem, eles nunca chegaram a se envolver em algo realmente sério, mas mantem a amizade e os encontros.

“Isso foi bom porque depois que Lia engravidou as coisas saíram do controle. Ele pediu a ela para interromper a gestação, mas ela se recusou. Ele pediu a ela para não falar sobre o bebê para sua família, ela foi lá e falou para eles na mesma hora”.

“A maioria dos nossos amigos acha que ela está dando o golpe da barriga nele porque sua família tem pouco dinheiro, mas a dele leva uma vida mais do que confortável. Inicialmente eu fiquei ao lado dela, mas agora tenho minhas dúvidas”.

“Em algumas ocasiões ela veio me procurar para dizer o quanto ele é um idiota e falou que ele só seria bom para o bebê por causa de seu dinheiro. Ela falou disso por vários minutos e disse que o filho não precisaria dele como pai”, revela.

Ela ficou inconformada

Inquieta após a conversa com a amiga, a jovem decidiu conversar com outra das meninas do grupo e que ela considera como sendo sua melhor amiga. As duas chegaram à conclusão que realmente parece que o único interesse de Lia é no dinheiro de Alex.

“Não sei por qual motivo ela comentou isso com outros amigos, que comentaram com Lia, que por sua vez parou de falar comigo desde então. Eu só sei que ela me odeia porque ela mandou Alex falar comigo sobre isso e depois me bloqueou”.

“Ele me mandou deixá-la em paz e tentou me fazer sair como a errada por causa da gravidez dela. Ele disse que se eu ou outro falarmos mais algo, teremos que lidar com ele. Agora todos que tinham a mesma opinião estão negando isso e a culpa toda está sobre mim. Minha amiga acha que ele está ‘pagando de herói’ porque a família dele agora foi envolvida, mas não sei bem”, finaliza a jovem.

Entre os usuários do Reddit, as reações foram variadas, com muitos criticando a atitude da jovem.

“Vocês todos estão errados nessa situação. O rolo é entre eles e você não tem nada com isso”, comentou uma pessoa.

“Você não tem que ficar fazendo especulações e fofocas sobre o que não é da sua conta”, finalizou outra.