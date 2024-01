Ela decidiu expulsar o noivo de casa após ele perder novamente o emprego

Uma jovem mãe decidiu pedir ajuda no Reddit diante do comportamento de seu noivo. Segundo ela, que tem 34 anos, o companheiro de 23 é completamente irresponsável e incapaz de manter um emprego para ajudar ela com os cuidados com a casa e a filha de 2 anos do casal.

Sem se identificar, ela conta que está ao lado de seu noivo há 5 anos e que devido alguns problemas de saúde mental só está apta a ter empregos de meio período.

“Meu noivo não tem nenhum problema de saúde física ou mental, mas toda vez que consegue um emprego acaba ficando por apenas algumas semanas antes de decidir pedir demissão”.

“Eu fui aconselhada ao médico a deixar meu emprego atual por ter um declínio na minha saúde mental, mas está complicado. Ele passa o dia todo mexendo no iPad ou no Xbox enquanto eu trabalho pra criar nossa filha praticamente sozinha”.

Ela cansou de esperar

A mulher revela que sabendo de sua situação o noivo afirmou que buscaria por um emprego para poder apoiá-la na criação da filha e na manutenção da casa. No entanto, a história se repetiu novamente.

“Ele começou a trabalhar no início de dezembro e saiu logo antes do Natal reclamando que os gerentes eram abusivos. Ele teve 8 empregos ao longo de 2023 e não ficou mais de 1 mês e meio em cada um deles”.

“Cabe a mim pagar o aluguel, as contas, as taxas do berçário, alimentação e tudo mais. Depois ele fica feliz em gastar o que ‘sobra’ comprando coisas para seu videogame ou roupas novas”.

“Recentemente ele pegou dinheiro da minha conta para emprestar para seu amigo, que deu um calote nele. Eu realmente precisava daquele dinheiro para passar os próximos quinze dias e agora não tenho dinheiro e ele apenas se faz de vítima”.

“Eu disse a ele que espero que ele saia de casa para aprender a valorizar o dinheiro, e ele diz que não tem para onde ir. Depois finge procurar emprego, mas eu já estou perdendo a minha sanidade”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a situação é um tanto quanto delicada devido a diferença de idade dos dois.

“Você está vivendo um relacionamento abusivo e deve colocá-lo para fora de casa o quanto antes”, comentou uma pessoa.

“Você não está errada por expulsá-lo de casa, mas errou ao se envolver com uma pessoa imatura demais”, finalizou outra.