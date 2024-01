Efeitos do álcool no corpo ao envelhecer: da resistência aos 20 à 'indisposição' aos 60

Beber álcool em diferentes fases da vida pode ter impactos significativos na saúde, desde a resiliência na juventude até os desafios de envelhecer. A Dra. Elizabeth Landsverk, geriatra e especialista em demência em São Francisco, destaca como o álcool afeta o corpo ao longo das décadas.

No início da vida adulta, órgãos mais jovens proporcionam uma certa resiliência ao álcool. No entanto, a Dra. Landsverk adverte que, mesmo em moderação, os hábitos formados nessa fase podem resultar em problemas futuros. Os órgãos mais jovens podem lidar melhor com os efeitos do álcool, mas o comportamento durante essa época pode influenciar a saúde a longo prazo.

Ao atingir os 40 anos, as consequências do álcool podem se manifestar em questões de saúde mais comuns, como obesidade, diabetes, hipertensão e colesterol alto.

A Dra. Landsverk destaca que, mesmo pequenas quantidades de álcool podem aumentar o risco de eventos cardiovasculares. Condições como obesidade e doença hepática não alcoólica aumentam esses riscos.

Cientista-Chokniti-Khongchum-Pexels-3

Chokniti Khongchum / Pexels

Declínio nos 50 e 60

Nas décadas de vida de 50 e 60 anos, o corpo perde a capacidade de metabolizar o álcool devido à diminuição de uma enzima chamada álcool desidrogenase.

A Dra. Landsverk observa que a ingestão de álcool pode levar a efeitos adversos significativos, como indisposição e lentidão no dia seguinte. Além disso, há um aumento nos riscos de câncer e demência nessa fase.

A especialista destaca que, à medida que envelhecemos, o álcool não apenas contribui para danos vasculares e riscos de demência, mas também aumenta o risco de câncer de mama, esôfago e fígado. O sono, essencial para a saúde na velhice, é prejudicado por substâncias como cafeína, cigarros e álcool.

Num tom mais leve, a Dra. Landsverk compara o álcool a uma barra de chocolate, sugerindo que, embora seja agradável em algumas ocasiões, não deve ser consumido em todas as refeições, pois pode contribuir para problemas de saúde a longo prazo.