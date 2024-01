Descoberta científica abre caminho para possível cura de ataques de pânico

Pesquisadores do Instituto Salk de Estudos Biológicos na Califórnia afirmam ter descoberto um circuito cerebral crucial que poderia ser a chave para novos tratamentos de ataques de pânico. A descoberta abre portas para avanços significativos na abordagem de distúrbios de pânico.

O estudo, publicado quinta-feira no jornal Nature Neuroscience, revela um circuito cerebral composto por neurônios que regulam sintomas semelhantes ao pânico em camundongos. A pesquisa, liderada pelo professor associado Sung Han, desafia a ideia anterior de que o centro do medo do cérebro, conhecido como amígdala, era o principal responsável pelos ataques de pânico.

Aproximadamente 11% dos americanos enfrentam ataques de pânico a cada ano, de acordo com a Cleveland Clinic. Os sintomas incluem medo avassalador, mãos suadas, falta de ar e batimentos cardíacos acelerados.

Cerebro-multiplas-tomografias-Anna-Shvets-Pexels

Anna Shvets / Pexels

PACAP e tratamentos

Os cientistas concentraram seus esforços no núcleo parabraquial lateral, uma parte do cérebro que transmite informações sensoriais. Essa área cerebral produz o polipeptídeo ativador da adenilato ciclase pituitária (PACAP), responsável por regular as respostas ao estresse.

Ao estudar o papel do PACAP na geração de pânico e nas mudanças emocionais e físicas em camundongos, a equipe descobriu uma conexão única entre o circuito cerebral do PACAP e o transtorno do pânico. Inibindo o sinal do PACAP, os pesquisadores conseguiram reduzir os sintomas de pânico nos camundongos.

A próxima fase da pesquisa se concentrará na relação entre ansiedade e pânico. Han observa que ataques de pânico podem ocorrer repentinamente e sem razão aparente, enquanto os distúrbios de ansiedade geralmente têm gatilhos claros.

Essa descoberta tem o potencial de revolucionar o tratamento de transtornos de pânico, oferecendo uma abordagem diferenciada em relação às medicações atuais, que geralmente visam o sistema de serotonina do cérebro. A compreensão mais profunda desse circuito cerebral específico abre portas para terapias mais eficazes e personalizadas no futuro.