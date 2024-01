Avó “gamer” se tornou viral jogando Free Fire para superar a morte de seu marido

María Elena Arévalo, é uma “avó gamer” de 81 anos, residente da cidade de Llay-llay, na região de Valparaíso, Chile, que se tornou uma sensação no mundo dos jogos, utilizando Free Fire como uma forma de superar a perda de seu marido e combater a solidão.

Após 56 anos de casamento, María Elena buscou refúgio no conselho de seu neto, que a introduziu ao mundo virtual com o apelido “Mami nena”. Inicialmente, ela admitiu não ter conhecimento sobre jogos ou mesmo como usar um mouse. No entanto, com determinação e prática, ela conseguiu alcançar o nível heroico na Liga, o segundo nível mais competitivo do Free Fire.

Em uma entrevista com a DW, María Elena compartilhou sua experiência, dizendo: “Quando um dia meu neto começou a dizer, ‘vamos jogar videogame, Mami nena’, como vou jogar vídeos se eu não sei, eu lhe dizia, eu não sei disso, nem sabia mexer no mouse, nem sabia o que era um mouse”. Essa “avó gamer” provou que a idade não é um impedimento para se envolver no mundo digital e alcançar o sucesso.

A sua história ganhou notoriedade não apenas dentro da comunidade do Free Fire, mas também em plataformas como o TikTok, onde acumulou mais de 4 milhões de seguidores antes de infelizmente perder a sua conta devido a um roubo. Além disso, possui uma impressionante base de 700 mil inscritos no YouTube.