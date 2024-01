Alerta de 'micro-traição': sinais na academia que podem indicar problemas

Enquanto milhões de americanos se juntam à academia para cumprir suas resoluções de Ano Novo em busca de uma vida mais saudável, especialistas alertam para um aumento nas chamadas 'micro-traições' nos ambientes de exercício físico.

Jessica Leoni, especialista em sexualidade, destaca que as aulas de treino podem intensificar os desejos, deixando os frequentadores da academia propensos a aventuras amorosas. O aumento temporário de testosterona pós-exercício pode ter um impacto significativo no impulso sexual, tornando as academias terrenos férteis para aqueles que buscam affairs.

Casal-transando-Anna-Tarazevich-Pexels-1

Anna Tarazevich / Pexels

Alerta para possíveis problemas

Leoni identifica comportamentos específicos como 'micro-traição', sugerindo que até mesmo interações aparentemente inofensivas na academia podem evoluir para casos extraconjugais.

Atitudes como oferecer ajuda não solicitada, dar conselhos excessivos sobre nutrição e fitness, ou passar muito tempo com um personal trainer após a sessão são considerados sinais reveladores.

A especialista enfatiza a importância da comunicação aberta sobre comportamentos aceitáveis. Se um parceiro desenvolve uma obsessão repentina pela academia e passa demasiado tempo lá, pode ser prudente abordar o assunto antes que preocupações mais sérias surjam.

Leoni destaca que a prevenção e a compreensão mútua são essenciais para manter relacionamentos saudáveis.