Airbnb revela os destinos mais procurados para 2024

A empresa Airbnb revelou nesta quarta-feira dados que mostram alguns dos principais destinos mais buscados para o novo ano.

De acordo com o Airbnb, 2024 se destaca como o ano dos viajantes, com muitos destinos internacionais interessantes que aparecem na lista de destinos da moda.

A primeira parada da turnê mundial de 2024 é o Japão, onde os visitantes procuram a mistura única de tradição e modernidade que o país oferece: Tóquio, Osaka e Kyoto estão entre os destinos mais populares para viajar no novo ano.

Enquanto a cidade do amor se prepara para sediar os Jogos Olímpicos de 2024, Paris está mais atraente do que nunca, com um aumento nas buscas para o período de 26 de julho a 11 de agosto de 2024 de mais de sete vezes em comparação com o ano anterior.

Enquanto isso, o vibrante Carnaval anima os visitantes a dançar ao ritmo do samba até chegar ao Brasil. Rio de Janeiro aparece na lista de tendências e o Brasil registra um aumento de 136% nas buscas para o fim de semana de Carnaval.

A seguir estão listados 24 dos destinos mundiais mais procurados para 2024:

Indianápolis, Indiana

Varsóvia, Polônia

Osaka, Japão

Kyoto, Japão

Buenos Aires, Argentina

Marrakech, Marrocos

Salvador, Brasil

Paris, França

Düsseldorf, Alemanha

Puerto del Carmen, Canárias, Espanha

Melbourne, Austrália

Filadélfia, Pensilvânia

Lille, França

Estocolmo, Suécia

Tóquio, Japão

Rio de Janeiro, Brasil

Cortina d'Ampezzo, Itália

Milão, Itália

Roma, Itália

Maceió, Brasil

Dallas, Texas

Cidade do México, México

Colorado Springs, Estados Unidos

Nassau, As Bahamas

Cidades latino-americanas entre os destinos da moda para 2024

As seguintes localidades são apenas algumas das cidades da América Latina em tendência este ano, de acordo com as pesquisas globais feitas por usuários ao redor do mundo, de 1º de janeiro de 2023 a 30 de setembro de 2023, para viagens futuras durante todo o ano de 2024:

Salvador, Brasil

Rio de Janeiro, Brasil

João Pessoa, Brasil

Buenos Aires, Argentina

Para os hóspedes que ainda não finalizaram seus planos de viagem para 2024 e precisam de ajuda para encontrar o melhor da temporada, o Airbnb lançou os Favoritos entre hóspedes, uma coleção dos 2 milhões de espaços mais queridos no Airbnb, de acordo com avaliações, comentários e confiabilidade.

Os favoritos entre os hóspedes têm excelentes críticas e têm uma classificação média superior a 4,9 estrelas. Essas casas também recebem altas classificações pela facilidade de check-in, limpeza, precisão do anúncio, comunicação com o anfitrião, localização e valor.

A seguir, são mostradas algumas das casas favoritas entre os hóspedes mais desejadas para inspirar as viagens de ano novo na América Latina: