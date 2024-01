Sem piedade! Moradores lincham e queimam supostos ladrões

A insegurança é um dos problemas mais presentes em muitas cidades da América Latina. A maioria dos afetados pede às autoridades que realizem mais estratégias para encontrar os responsáveis; no entanto, outro grupo de moradores exige justiça por conta própria.

Apesar de existir uma infinidade de vídeos, nas redes sociais, onde se vê um grupo de pessoas linchando indivíduos que são identificados como ladrões, a maioria desses acusados são entregues à autoridade competente. Infelizmente, nas últimas horas começou a reviver o terrível fim que tiveram dois homens acusados de roubo: os cidadãos os lincharam e incineraram.

No clipe, que se popularizou muito no Twitter, pode-se ver como dois homens pediam piedade diante de uma confusão que pedia a vida dos envolvidos. Apesar de suplicarem por suas vidas, os indivíduos foram espancados e amarrados para depois serem queimados em chamas.

2 delincuentes venezolanos son quemados vivos, después de intentar robar y querer matar a una embarazada. pic.twitter.com/lX0kKG2iUS — Delincuentes siendo domados (@domasladrones) January 2, 2024

Alguns portais explicaram que as vítimas foram acusadas de tentar atentar contra uma mulher grávida. Diante de toda a agitação causada, em fevereiro de 2023, as autoridades equatorianas emitiram um comunicado informando sobre o alerta onde, ao chegarem, encontraram duas pessoas espancadas no chão e cerca de 350 pessoas indígenas, “que afirmaram não precisar da presença policial”, explicaram os oficiais.

Alguns equatorianos não perderam tempo e afirmaram: “A polícia, como é habitual nesses casos, demonstrou sua incapacidade ou negligência para impedir que a multidão cometesse um assassinato. Falaram com membros da comunidade. Estes disseram a eles que não precisavam de sua presença porque eles tomavam suas próprias decisões. Os detidos foram levados para a Colina de Ferro e queimados na praça pública do local. A polícia, uma vez que os fatos foram consumados, limitou-se a recolher os cadáveres”.

A gravação e as imagens se popularizaram novamente devido a uma publicação feita no Twitter, onde se podem ler mensagens como “mas mostrem o vídeo, pessoal”, “Muito bem, acabaram com 2 ladrões e surgiram mais de 10 assassinos (incluindo os cúmplices que apenas assistem). Onde está a justiça? Onde está a mudança?” ou “Isso acontece quando os governos não assumem suas responsabilidades e cabe ao povo fazer o que o governo e as forças de segurança deveriam fazer”.