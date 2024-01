Russos são presos por organizar festa com código de vestimenta ‘quase nus’

A vida noturna da elite russa foi envolvida em um escândalo público, já que Anastasia Ivleeva, apresentadora de televisão e atriz, organizou uma festa em uma boate de Moscou com um código de vestimenta explicitamente declarado como ‘quase nus’.

O evento resultou na condenação de uma estrela da música, desculpas públicas de vários convidados e uma ação judicial milionária.

Nas redes sociais, circularam fotos da polêmica festa em que o rapper Nikolai Vasilie compareceu usando apenas uma meia nos genitais. Essa imagem provocou críticas de legisladores conservadores, blogueiros e outros, que consideraram as imagens indecorosas e, em alguns casos, antipatrióticas no contexto da guerra em curso.

Un diputado de la Duma Estatal propuso eliminar de la emisión de los principales canales de televisión a los participantes de la fiesta subida de tono que organizó la actriz Anastasia Ivleeva. Rusia, la garante de las tradiciones y valores se escandaliza. pic.twitter.com/KGoJ0lJ06n — Juanjo Prego (@EsteparioTotal) December 21, 2023

Dois dias depois da festa, Vasilie foi preso por vandalismo menor e multado por violar a lei de propaganda do país.

Nesse sentido, Yekaterina Mizulina, líder de um grupo alinhado com o Kremlin que defende maiores restrições à internet, expressou no Telegram:

“Além disso, a polícia foi instada a investigar se a festa violou as leis russas que proíbem a disseminação de ‘propaganda’ LGBTQ+, uma vez que é importante lembrar que em novembro, o tribunal supremo da Rússia determinou que o movimento LGBTQ+ constituía extremismo”.

Por outro lado, cerca de 20 pessoas entraram com uma ação coletiva de milhões contra Anastasia Ivleeva, alegando que sofreram dano moral ao ver as fotografias.

A demanda busca que a quantia gerada pelos danos e prejuízos seja destinada a um fundo que apoia os soldados na Ucrânia. As audiências do caso começarão ainda neste mês, embora as perspectivas no sistema judicial russo ainda não estejam claras.

Desculpas públicas

No meio da indignação, figuras da cultura pop russa pediram desculpas públicas por sua participação na festa. Philipp Kirkorov, conhecido por suas fantasias extravagantes, declarou em um vídeo que neste "momento difícil, um momento de heroísmo", ele e outras celebridades devem selecionar cuidadosamente os eventos aos quais comparecem.

Ksenia Sobchak, socialite e jornalista, que foi candidata presidencial em 2018, pediu desculpas se sua aparência ofendeu alguém: “Eu amo meu país, sou uma jornalista que trabalha pela Rússia”.