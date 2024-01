Mulher insiste em assentos de avião após ter lugar ocupado: ‘Me sinto mal por levantar a voz’

Uma mulher, de 26 anos de idade, decidiu viajar com o namorado para outro país. No momento de embarque do avião, o casal notou um dos lugares reservados já ocupados. Em seguida, houve uma disputa pelo lugar. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/throwsaway20052023.

“Reservamos os lugares e nossos assentos ficam super perto da porta, o que é um bônus extra. Foi um longo dia no aeroporto e na segurança, mas quando embarcamos no avião, uma garota estava sentada em nossos assentos”, iniciou o texto na rede social.

“Na chegada, eu disse: ‘Com licença’, e a garota me lançou um olhar estranho ao qual a comissária disse atrás de mim que poderíamos escolher qualquer assento que quiséssemos. Eu ainda gostaria dos nossos porque era perto da saída e precisaríamos de tempo para sair do avião e chegar rapidamente ao nosso destino, já que meu namorado tem um voo de conexão em outro lugar”, continuou.

Desfecho nas alturas

Segundo a mulher, a garota se recusou a se levantar. Sendo assim, o namorado da relatora decidiu ceder e procurar outro lugar.

“Levantei a voz um pouco mais alto do que o meu tom habitual e disse: ‘Eu ainda quero esses assentos que são nossos e da nossa passagem aérea’. Isso finalmente fez a garota ir embora”, escreveu.

“Ao ouvir meu namorado dizer ‘vamos embora’, ela pensou que eu iria ouvir, mas não o fiz. Nos sentamos e meu namorado se ofendeu por eu ficar sentada, sendo teimosa e levantando a voz”, desabafou.

Ao finalizar o relato, a mulher revelou ter se sentido um pouco mal por levantar a voz, mas não se sentia culpada de permanecer em seus lugares. No entanto, seu parceiro ficou irritado e resolveu dar o tratamento de silêncio.