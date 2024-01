Lhamas terapêuticas espalham alegria em aeroporto com 'abraços'

Na tentativa de aliviar o estresse dos viajantes durante a temporada de festas, o Aeroporto Internacional de Portland inovou ao introduzir lhamas como parte de seu programa terapêutico.

Diferenciando-se dos convencionais cães terapêuticos Beni e Prince, lhamas felpudas e amigáveis de 158kg cada foram vestidas com elegância festiva para sua visita ao aeroporto.

Adornadas com laços vermelhos e flores, além de um par de chifres, as lhamas encantaram os passageiros durante sua procissão de duas horas pelos terminais.

Allison Ferre, gerente de relações com a mídia do Port of Portland, afirmou que as lhamas proporcionaram "alegria instantânea" aos viajantes, oferecendo abraços, carícias na cabeça e até alguns beijos. A visita das lhamas faz parte da recente iniciativa de programação festiva do aeroporto.

Uma experiência ?revigorante?

Shannon Joy, autodenominada "mãe de lhamas" e filha da fundadora da Mountain Peaks Therapy Lhamas & Alpacas, destacou como Beni e Prince trocaram "sensações reconfortantes" com viajantes apressados, proporcionando momentos breves, mas revigorantes.

Imagens da visita viralizaram online, com comentários elogiando a iniciativa do aeroporto e expressando o impacto positivo das lhamas terapêuticas. No Instagram oficial do aeroporto, foi mencionado o quanto as lhamas trouxeram sorrisos aos viajantes.

Joy explicou que as lhamas são excelentes como animais terapêuticos devido ao pescoço "extremamente macio" e forte. Ela destacou que a sensação de abraçar uma lhama é comparável a abraçar um urso de pelúcia favorito, proporcionando alívio do estresse.

A Mountain Peaks oferece visitas terapêuticas no local com lhamas e alpacas, promovendo curiosidade e engajamento humano. Joy enfatizou que a interação com esses animais traz uma nova vida a cada pessoa encontrada, tornando cada encontro uma experiência única.