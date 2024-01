Jovem presa em prédio em chamas pede para que seu cão seja salvo primeiro

O último mês de 2023 foi tenso para uma jovem e seu pet. Enquanto Jeffrey Cruz trabalhava em seu apartamento, ouviu um grito vindo de cima. Rapidamente, pulou da cadeira para verificar e se deparou com a cena desesperadora de um edifício em chamas. O caso, extraído do portal The Dodo, ocorreu na Colômbia.

“Saí e ouvi gritos lá em cima”, disse Cruz ao The Dodo. “Eu pude ver chamas.”

O apartamento logo acima do de Cruz começou a pegar fogo e havia dois seres do lado de dentro. A fim de tentar auxiliar, Cruz correu para a janela e avisou uma adolescente acima dele, já manifestando falta de ar. Além disso, era possível ver a grande formação de fumaça no ambiente.

“Eu a vi olhando para fora”, disse Cruz. “Naquele momento, um jovem que tinha visto o incêndio na rua correu até meu apartamento. Em questão de segundos, decidimos que ele se inclinaria para ajudá-la enquanto eu o segurava.”

Apesar da possibilidade da garota escapar a tempo, ela ainda permaneceu no ambiente. Na verdade, a jovem estava preocupada com outra vida dentro do apartamento. Acreditando na possibilidade de salvar seu cão, ela o agarrou e insistiu que ele fosse salvo primeiro.

Resgate concluído

O ato de bravura da jovem rendeu a salvação de duas vidas. Graças a Cruz e a outro residente, a adolescente e o cão foram salvos.

“Os médicos que a trataram disseram que ela estava bem de saúde”, disse Cruz. “O cachorro estava assustado, mas também estava em boas condições. Todos ficaram felizes por terem saído vivos.”

Apesar do incêndio ter se espalhado nas instalações, não se sabe ao certo como começou. No entanto, todos ficaram bem graças aos esforços feitos pelos residentes e pela jovem. Agora, Cruz passou a conhecer um pouco mais da adolescente, além de uma eventual vizinha.

“Ela sempre tem seu cachorrinho com ela”, disse Cruz.