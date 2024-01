Jovem caminha com a cabeça de sua irmã pelas ruas de Michoacán

Homem mata irmã e anda com a cabeça pelas ruas no México (Especial )

O Ano Novo é uma data em que muitas pessoas mostram o melhor de si e desejam tudo de bom para seus entes queridos. Infelizmente, alguns cidadãos esqueceram o disso e são flagrados em uma cena irreal: um jovem de 19 anos andou pela rua com a cabeça de sua irmã.

De acordo com diversos relatos feitos em redes sociais, Sebastian N. caminhou, por vários metros, com a cabeça de sua irmã, que foi identificada como Julieta, de 29 anos de idade. O acusado decapitou sua parente e depois caminhou, com a parte do corpo, pelas ruas de Quiroga, Michoacán.

¿Qué nos está pasando? 😔



En Quiroga, #Michoacán, fue detenido Sebastián M de 19 años cuando caminaba por la calle con la cabeza de su hermana Julieta de 29 años a quien había decapitado. 🔴 pic.twitter.com/ehLsxdFX1d — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) January 2, 2024

A população alertou as autoridades, que rapidamente chegaram ao local do crime para deter o homicida, que foi exposto para mostrar sua detenção e trazer a calma aos cidadãos. Na internet, começaram a circular imagens e vídeos de como os policiais da entidade levantaram o corpo da vítima.

Algumas pessoas usaram suas redes sociais para responder à seguinte pergunta: "O que está acontecendo nesta sociedade?", onde se podem ler mensagens como "O que está acontecendo é a decomposição social, falta de valores, ídolos falsos e muita violência em todos os lugares", "A sociedade está se acostumando com a violência", "Sempre foi assim; desde que o homem povoou o planeta, a sociedade nunca esteve livre de psicopatas e assassinos" ou "Sempre foi assim; desde que o homem povoou o planeta. Eu disse, está apenas começando, o México está se deteriorando e o pior está por vir".